Torino apre alla 22esima edizione del CinemAmbiente. L’importante rassegna cinematografica inizia oggi e fino al 5 giugno prossimo offre una speciale selezione dei migliori documentari e cortometraggi a tema ambientale realizzati in tutto il mondo.

Sono quattro le sezioni che arricchiranno la 22esima edizione, in aggiunta alla sezione Junior dedicata ai più piccoli. Il concorso vedrà in proiezione documentari internazionali, documentari OneHour, documentari italiani e cortometraggi internazionali. Fuori concorso ci saranno le sezioni ‘panorama’ ed ‘eventi speciali’ che arricchirà un cartellone di eccezionale livello selezionato per l’edizione 2019 del CinemAmbiente.

La rassegna dalla vocazione green, tra le più seguite in Italia, ha permesso la scelta di 120 pellicole che spaziano nel mondo delle denunce ambientali, ma anche della sostenibilità, regalando agli spettatori una fotografia dettagliata della condizione del mondo, con uno sguardo buttato alle nuove prospettive e alle soluzioni che molti auspicano per la salvaguardia degli ecosistemi. Non poteva mancare, in questo scenario, lo spazio dedicato alle nuove generazioni, quello che racconta della mobilitazione internazionale nata con i #FridaysForFuture, il movimento promosso intorno agli appelli della sedicenne Greta Thunberg – candidata al premio Nobel per la Pace – che chiede ai Governi di impegnarsi di più contro il cambiamento climatico.

Anche quest’anno il Festival si avvale, per la realizzazione delle sue diversificate iniziative, della collaborazione di numerosi partner locali e nazionali.

Di specifica rilevanza territoriale è il nuovo accordo triennale di cooperazione siglato dall’Associazione CinemAmbiente con Arpa Piemonte e finalizzato alla promozione della sostenibilità attraverso un programma di iniziative congiunte.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook