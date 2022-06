Al via il Festival CinemAmbiente 2022 a Torino

La venticinquesima edizione dal 5 al 12 giugno al Cinema Massimo, con il nuovo premio CiakVerde vinto da Alessandro Gassmann

Lunedì 6 giugno entra nel vivo la venticinquesima edizione di CinemAmbiente, il principale Festival ambientale d’Italia, che si svolge dal 5 al 12 giugno presso il Cinema Massimo, la multisala del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Tutti i film saranno visibili anche online tramite il sito del festival fino al 21 giugno, a partire dal giorno successivo alla proiezione in sala. Quest’anno, oltre ai consueti Premi assegnati dalla Giuria, ci sarà anche il, il Premio Ciak Verde, istituito dal Festival CinemAmbiente e da Legambiente, per premiare chi, nel mondo del cinema e dello spettacolo italiano, s’impegna in prima linea per la salvaguardia del nostro pianeta. Questo riconoscimento ha lo scopo di stimolare gli artisti ad attivarsi in prima persona nella lotta per la difesa dell’ambiente e a mettere a disposizione la propria immagine e capacità comunicativa per sensibilizzare il pubblico sulla gravità dell’attuale crisi climatica e sulla necessità di attivarsi concretamente per arginarla.

Per questa prima edizione, il premio viene conferito a uno fra i più noti personaggi del grande schermo, l’attore Alessandro Gassman.

Il programma

Lunedì 6 giugno

Si parte in Sala Rondolino con i film della sezione non competitiva Made in Italy. Alle ore 18.00 proiezione di Cosa c’è di strano in tutto questo? di Mauro Bartoli e a seguire Speck. Un destino cambiato di Martina Scalini. Al termine delle proiezioni i registi dei film e Ivan Fantini (protagonista di Cosa c’è di strano in tutto questo) incontrano il pubblico in sala.

Alle ore 19.30 si prosegue con Plastic War di Catia Barone e Leonardo Lo Frano – viaggio tra le lobby del “materiale del secolo”, gli interessi delle grandi aziende e lo scempio ambientale – e con TerrEmoticon di Paolo Pisanelli, esito del particolare percorso teatrale di un gruppo di studenti di Norcia sull’esperienza del vivere in luoghi dove la terra trema. Al termine delle proiezioni incontro con la regista Catia Barone (online) e con Paolo Pisanelli. Con le proiezioni di Chiamo, nessuno risponde di Davide Demichelis e BE(E)ING ALIVE di Vincenzo Notaro, alle ore 21.30, al termine dei quali si terrà l’incontro con i registi.

In Sala Cabiria le 18.30 si potrà assistere alla proiezione del primo film della sezione Panorama, Solutions di Pernille Rose Grønkjær: reportage di un incontro che ha visto per dieci giorni scienziati e specialisti di fama internazionale riuniti nel deserto del New Mexico per discutere dei problemi più urgenti del Pianeta. Al termine del film, gli studenti di EACT – Laboratorio di Comunicazione Ambientale del Corso di Economia dell’Ambiente, della Cultura e del Territorio, Università di Torino intervistano la regista online.

Alle ore 21.30 sarà presentato il primo titolo in gara del Concorso Documentari, A Thousand Fires del regista palestinese-britannico Saeed Taji Farouky, che ci porta in Myanmar, dove una coppia di coniugi estraggono a mani nude il petrolio da un pozzo scavato nel terreno intorno alla loro casa. Al termine della proiezione incontro online con il regista.

Martedì 7 giugno

Appuntamento immancabile con il “Punto” di Luca Mercalli che illustra lo stato di salute del Pianeta analizzando le conseguenze ambientali della guerra (ore 20.30, Cinema Massimo – Sala Cabiria). Inoltre, alle 18.00 nel cortile del Rettorato dell’Università di Torino, nell’ambito del cartellone di eventi culturali di UniVerso, sarà inaugurata la mostra EPOTY – Environmental Photographer of the Year composta da circa 30 opere selezionate tra le finaliste delle ultime due edizioni del concorso omonimo.

In sala Soldati dalle 17.30, riprendono le proiezioni delle sezione Made in Italy con Stracci di Tommaso Santi seguito dal corto Orchids di Umberto Costamagna e Vincenzo Guarnieri. Al termine della proiezione incontro con i registi. Alle 19.00 proiezione del film I ribelli del cibo. Storie di piccoli produttori dell’Alto Adige di Paolo Casalis e del corto Graziano e la giraffa di Fabio Orlando & Tommaso Zerbi. Al termine si terrà l’incontro “Food Wave: Catch the Future”, progetto europeo a cui partecipa la Città di Torino e a cui collabora CinemAmbiente, con ospiti e personalità.

Alle ore 20.30, proiezione di Paisan, ciao di Francesco Conversano & Nene Grignaffini, che racconta la storia della Lega di Cultura di Piadena attraverso le fotografie e i film di Giuseppe Morandi, seguita dall’incontro con il regista Conversano e i protagonisti del film. Alle 22.00 si chiudono le proiezioni in Sala Soldati con Zio Riz di Raffaella Mariniello, che al termine incontrerà il pubblico in sala.

In Sala Cabiria alle ore 18.00 proiezione di Hot Money di Susan Kucera. Il film, con protagonista l’ex comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO Wesley Clark e suo figlio Wes Clark Jr. attivista e ambientalista, guida lo spettatore in un viaggio nell’attuale sistema finanziario sempre più interconnesso ed esposto agli effetti dei cambiamenti climatici. Al termine della proiezione incontro con la regista, il protagonista Wes Clark Jr. (online) e Silvana Dalmazzone, docente di Economia dell’Ambiente e delle Risorse naturali presso l’Università di Torino.

Alle ore 20.30 – al termine del Punto di Luca Mercalli – proiezione del bellissimo Into the Ice di di Lars Henrik Ostenfeld. Il film è la cronaca sensazionale di una spedizione nell’isola considerata “il termometro della Terra”, la Groenlandia, dove il regista segue le ricerche di tre glaciologi di fama internazionale. Al termine della proiezione incontro online con il regista.

LEGGI TUTTO IL PROGRAMMA