Cinema in Verde, vince “La Reserva” di Pablo Pérez Lombardini

Cinema in Verde ha fatto poker e chiude a Roma la quarta edizione continuando con successo la sua riflessione sul cinema internazionale ambientale e sociale. Il Ginkgo d’Oro 2026 va al film “La Reserva”, racconto di una gardaboschi che in Messico si oppone ai taglialegna illegali

I sei film selezionati, tutti inediti in Italia, hanno raccontato storie che attraversano alcuni dei grandi temi che caratterizzano questa nostra epoca, così ricca di complessità e contrasti: il rapporto con la tecnologia, la difesa dei territori, lo sfruttamento delle risorse naturali, le migrazioni, le comunità indigene e il legame tra esseri umani e natura. I film in concorso hanno indagato, così, circa gli impatti della crisi ambientale e climatica sulla società, sulle disuguaglianze e sui conflitti che genera ma anche su come possa trasformarsi in presa di coscienza individuale e poi in azione collettiva. Accade questo anche nel film messicano vincitore del Ginkgo d’Oro 2026, “La Reserva” con la regia Pablo Pérez Lombardini.

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L’opera è ambientata in Chapas dove Julia, la protagonista, una semplice guardaboschi è impegnata a contrastare i taglialegna illegali che stanno devastando la foresta. È una battaglia impari perché la vicina comunità di Monte Virgen, impegnata nella lotta per la sopravvivenza, concentrata sulla raccolta del caffè, è sempre più timorosa a esporsi. Julia, pur essendo da sola, non accetta la distruzione progressiva della foresta e continua a cercare alleati anche quando la difesa del territorio diventa progressivamente più pericolosa.

“La Reserva”, senza retorica e con la forza di una fotografia in bianco e nero, rivela il prezzo reale della tutela ambientale nei territori dove sfruttamento e illegalità finiscono per intrecciarsi. “La protagonista – si legge nelle motivazioni della giuria – incarna un messaggio di coraggio, responsabilità, amore per la terra, nella direzione di un’economia che sia amica della natura… Il ritmo è riflessivo, stilisticamente essenziale, coerente con una storia che decide di non fare sconti”.