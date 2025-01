Cinema under 12, al via il bando per la IV edizione del Moscerine film festival

Torna a Roma il festival di cinema dedicato alle bambine e ai bambini under 12. La partecipazione è gratuita. I cortometraggi dovranno essere inviati entro e non oltre l’8 aprile

Aperto il bando di gara della quarta edizione del Moscerine film festival, il primo e unico Festival di cinema interamente realizzato e dedicato a registi under 12. Come ogni anno, la partecipazione è assolutamente gratuita e i cortometraggi dovranno essere inviati entro e non oltre l’8 aprile (qui il regolamento).

Dal 5 all’11 maggio infatti torna a Roma il Moscerine film festival, una manifestazione dove il cinema e i bambini sono i protagonisti e l’inclusione è “di casa”. Un’occasione preziosa dedicata a tutte le bambine e i bambini under 12 per diventare dei veri e propri registi.

Anche per il 2025 si confermano le tre sezioni di gara. La categoria “Under 12” è il cuore del Festival: a concorrere saranno cortometraggi a tema libero della durata massima di 15 minuti. Nella categoria “Focus scuole” saranno proiettati i lavori, di massimo 15 minuti, realizzati dai bambini con professionisti e insegnanti sia all’interno delle scuole che in laboratori didattici. Infine la categoria “A scuola con le Moscerine” sarà dedicata alle classi e ai giovani registi che hanno aderito al percorso di educazione dell’associazione culturale Le Moscerine. Tutti i cortometraggi dovranno essere girati solo e unicamente in orizzontale, proprio come il cinema richiede.

La giuria del MFF25 vede la partecipazione, fra gli altri di Mussi Bollini già vice direttrice Rai Kids, Maria Fares produttrice di film per bambini e ragazzi, Simona Banchi produttrice cinematografica, l’attore Antonio de Matteo, il comico Maurizio Battista, il compositore Mirko Fabbreschi, il giornalista Giuseppe Fantasia. New entry, la giuria dei bambini “cresciuti” del Moscerine Film Festival delle scorse edizioni: ex presentatrici e presentatori e vincitori dei premi delle scorse edizioni che hanno superato i 12 anni.

Confermati anche quest’anno, oltre ai classici premi, quelli dei numerosi partner del MFF. Il Premio di Tadàn permetterà al vincitore di avere il proprio cortometraggio prodotto mentre il Premio Zalab consentirà di distribuire l’opera vincitrice sulla piattaforma online zalabview.org. Inoltre una bellissima novità: il Premio Romics, il Festival Internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, che entra da quest’anno ufficialmente tra i partner del festival. Il festival è realizzato grazie alle società che sin dall’inizio hanno creduto e sostenuto il festival: Le Moscerine, Cleverage, Tadàn Produzioni, Smile Vision.