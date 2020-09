Nove tappe tra luglio e settembre, scandite da film, parole, immagini e volti che hanno offerto la propria testimonianza per l’affermazione dei diritti universali. Ancora una volta Libero Cinema in Libera Terra è stato il megafono che ha dato voce ai territori e agli studenti di tutta Italia

Ultimo atto in Sicilia per la 15a edizione del Festival di cinema itinerante contro le mafie dedicato ai Diritti al Nuovo Mondo. Nove tappe tra luglio e settembre, scandite da film, parole, immagini e volti, che hanno offerto la propria testimonianza per l’affermazione dei diritti universali. Un lungo viaggio a cui hanno preso parte Luigi Ciotti, Maria Pia Ammirati, Salvatore Ceccarelli, Daniela Marcone, Giuseppe De Marzo, Marco Rossi Doria, Marco Omizzolo, Andrea Paco Mariani, Roberto Di Bella, Enza Rando, Sophia Luvarà, Donatella Palermo, Telmo Pievani, Elena Ciccarello, Marco Risi, Rosy Battaglia e tanti altri rappresentanti del Terzo Settore, del giornalismo, del cinema, delle istituzioni, del mondo della ricerca e della formazione.

In totale sono stati 8.500 gli spettatori nella sala virtuale di MyMovies per la visione dei film, 53.181 le persone che hanno seguito il talk e oltre 100.000 le visualizzazioni per le pagine del Festival. Vincente anche la formula proposta quest’anno del doppio appuntamento, con il talk “Diritti al nuovo mondo – Libero Cinema Incontra” condotto da Enrico Fontana prima della proiezione dei film.

Grazie all’impegno di chi ha reso possibile questa edizione, e a questa nutrita partecipazione, ancora una volta Libero Cinema in Libera Terra è stato il megafono che ha dato voce ai territori e agli studenti di tutta Italia, che mai come in questo momento hanno bisogno di nuovi spazi di socialità e confronto per esercitare i valori della cittadinanza attiva e democratica.