In Cina è scattato un nuovo giro di vite sulle importazioni di rifiuti. A partire dal 31 dicembre saranno 32 le categorie di prodotti che non potranno essere importate nel Paese asiatico. Lo dice una nota congiunta dei ministeri dell’Ambiente e del Commercio, della Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme, dell’agenzia di pianificazione economica del governo cinese e dell’Amministrazione generale delle Dogane, citata dall’agenzia Xinhua.

Inizialmente i prodotti banditi erano 24. Tra quelli nuovi vietati ci sono le componenti metalliche, i pezzi di ricambio per auto, le navi e gli scarti da acciaio inossidabile, titanio e legno.

La stretta sui rifiuti ha causato problemi a livello globale, con molti Paesi alla ricerca di un’alternativa alla Cina per lo smaltimento dei rifiuti solidi. Nei primi dieci mesi del 2018, con l’introduzione del divieto, le importazioni di rifiuti da parte della Cina sono sensibilmente diminuite e dalla fine del 2019 saranno completamente vietate, con la sola eccezione dei rifiuti che contengono risorse che non possono essere sostituite.

La Cina ha iniziato le importazioni di rifiuti solidi negli anni Ottanta, per fare crescere il proprio settore manifatturiero, ma ora teme ripercussioni sul piano ambientale: secondo alcune ricerche, le esportazioni di plastica usata verso la Cina sono in calo da 7,4 milioni di tonnellate importate nel 2016 a 1,5 milioni di tonnellate nel 2018.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook