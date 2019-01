Il 15 febbraio a Chieti, all’Auditorium del rettorato dell’Università ‘G. d’Annunzio’, si terrà un convegno sull’emergenza della invasione dell’Halyomorpha halys, la cimice asiatica che sta provocando ingenti danni alle imprese agricole in tutta Italia.

L’evento, in programma a partire dalle 17.30, è organizzato dal dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Modena e Reggio Emilia e dal dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio dell’Università di Chieti. Vi parteciperanno le principali associazioni di categoria e gli imprenditori del settore.

L’Halyomorpha halys, nota come cimice marrone marmorizzata, è un insetto mangiatutto originario dell’Asia orientale e che si sta rapidamente diffondendo in tutto il mondo come un pericoloso parassita di molte colture agricole. È anche fastidioso a causa delle massicce aggregazioni di esemplari svernanti all’interno di case e di altre strutture.

La sua importanza globale è evidenziata ormai da moltissime pubblicazioni specialistiche, ma occorre informare gli operatori del settore agricolo sulle modalità di infestazione e sui comportamenti di difesa da adottare. L’insetto non risponde infatti ai pesticidi, motivo per cui va debellato con altre soluzioni. Ovunque è comparso ha creato danni per milioni di euro di perdite nei frutteti e nelle colture orticole. Negli ultimi anni, sono state segnalate infestazioni crescenti in molti Paesi dell’Europa centrale, orientale e meridionale e, più recentemente, in Cile.

Al momento è presente in quasi tutta Italia e sta causando seri problemi al settore agricolo del nord-est. Il rischio concreto è una sua diffusione anche nel centro e nel sud Italia, dove presto potrebbe minacciare le produzioni orticole, vinicole e olearie.

Autore: redazione La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia (diventerà La Nuova Ecologia l’anno successivo) insieme ai primi gruppi ambientalisti… Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook