Il 22 maggio oltre 250 cicloturisti si sono ritrovati a Rocca Priora davanti al centro sportivo Montefiore. Una giornata in allegria, in mezzo alla natura, facendo sport, ammirando paesaggi e luoghi fantastici

Una giornata in allegria, in mezzo alla natura, facendo sport, ammirando paesaggi e luoghi fantastici, condividendo un’esperienza cento per cento sostenibile con amici che hanno gli stessi obiettivi e la stessa mentalità positiva e vincente. È questo il bilancio – tutto all’insegna del segno più – della seconda edizione della Cicloturistica Castelli Romani, organizzata con la consueta capacità e simpatia dalla MTB Castelli Romani A.S.D, e svoltasi domenica 22 maggio. Un successo testimoniato dal grande numero di partecipanti, oltre 250 cicloturisti agguerritissimi, dai più forti e allenati a quelli più “tranquilli”, giunti a Rocca Priora davanti al centro sportivo Montefiore, dove è partita e si è conclusa la manifestazione.

La Cicloturistica Castelli Romani è una manifestazione di mountain bike non agonistica, a cui possono partecipare tutti gli over 14 anni a bordo di mountain bike, mountain bike a pedalata assistita e bici gravel. Ovviamente non era previsto alcun sistema di rilevazione dei tempi di percorrenza dei percorsi, né premiazioni in base all’ordine di arrivo: la vittoria più bella per i partecipanti era riuscire a concludere i due tracciati messi a punto dall’organizzazione, un percorso più lungo e impegnativo di 42 chilometri, con la bellezza di mille metri di dislivello da affrontare e superare lungo strade per larga parte sterrate, salendo e scendendo per colline, e uno più corto di 30 chilometri, con un dislivello complessivo di 750 metri.

Questa seconda edizione – la prima post covid – della Cicloturistica dei Castelli Romani aveva l’obiettivo di far conoscere e valorizzare i territori del parco dei Castelli Romani, ma anche quello di incentivare turismo e mobilità sostenibile. Anche per questo è stata posta una forte attenzione da parte degli organizzatori a una corretta gestione delle aree interessate dall’iniziativa, grazie a iniziative di pulizia e messa in sicurezza dei territori attraversati dai numerosi cicloamatori. Due i punti più impegnativi del percorso: la salita verso il Monte Tagliente e quella verso Monte Ceraso, un vero e proprio belvedere a quota 725 metri sul livello del mare, da cui si può godere di un panorama di eccezionale bellezza, con i monti Lepini, la pianura dell’Agro Pontino con il promontorio del Circeo sullo sfondo, la caldera dell’Artemisio, il recinto interno delle Faete e da ultimo Monte Fiore.

Molto positivo il bilancio della giornata, confermano gli organizzatori, che hanno calorosamente ringraziato i tanti che hanno partecipato e creduto alla Cicloturistica, divertendosi e assaporando la bellezza dei Castelli Romani. Un territorio bellissimo, con un grande potenziale per la MTB e lo sport in generale. Un particolare ringraziamento spetta però anche all’Ente Parco dei Castelli, ai sindaci e ai loro collaboratori, che hanno autorizzato lo svolgimento di questo evento; senza dimenticare la struttura che ha ospitato la manifestazione, che è venuta incontro a tutte le necessità degli organizzatori, e alla polisportiva Rocca Priora che ha supportato l’organizzazione dell’evento. Appuntamento all’anno prossimo.