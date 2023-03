Ciclone Freddy, oltre 130 vittime nel sud-est dell’Africa

Nelle ultime ore la tempesta si è abbattuta sul Malawi dopo aver colpito Madagascar e Mozambico nei giorni scorsi. Oltre 11mila sfollati. Secondo le previsioni nei prossimi giorni dovrebbe tornare in mare e qui indebolirsi

Si contano a decine i morti causati nel sud-est dell’Africa dal ciclone tropicale Freddy. Da quando la tempesta si è abbattuta per la prima volta in quest’area del continente, tre settimane fa, le vittime sono oltre 130. I Paesi colpiti sono stati finora Malawi, Mozambico e l’isola di Madagascar. Il 21 febbraio è toccato al Madagascar, poi il ciclone ha attraversato l’Oceano Indiano per raggiungere con una maggiore potenza il Mozambico in due riprese e da qui, tra il 12 e 13 marzo, il Malawi dove sta provocando inondazioni e grandi colate di fango. Gli sfollati al momento, secondo l’Onu, sono più di 11mila.

Il ciclone Freddy si è formato al largo dell’Australia e che ha raggiunto la fase di tempesta all’inizio di febbraio. La sua forza si è ormai sprigionata nell’Oceano Indiano e nei primi Paesi rivieraschi da più di 30 giorni. Le previsioni dicono che nei prossimi giorni dall’Africa sud-orientale dovrebbe tornare in mare e qui indebolirsi.

Per ciò che concerne il Mozambico Unicef nel resoconto della seconda ondata del 12 marzo parla di venti intensi che hanno quasi raggiunto i 150 chilometri all’ora, causando gravi danni e tagliando fuori bambini e famiglie dai servizi importanti. “Ripristinare l’accesso ai servizi essenziali, tra cui la salute e la nutrizione, l’istruzione, la protezione e i servizi idrici e igienici, è una priorità assoluta. Data l’entità dei danni e considerato che il Mozambico sta affrontando crisi multiple, è urgentemente necessario un ulteriore sostegno”, scrive l’organizzazione in un comunicato.