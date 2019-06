Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha annunciato il Cycling action plan della durata di cinque anni con l’obiettivi di triplicare le piste ciclabili in città e introdurre nuovi standard qualitativi per le infrastrutture. Il nuovo piano per lo sviluppo della ciclabilità, oltre a promuovere l’uso delle due ruote vuol far diminuire i morti causati da incidenti stradali e promuovere l’accessibilità pedonale.

Sadiq Khan ha dichiarato di voler raggiungere per il 2041 l’80% di spostamenti in trasporto pubblico, bicicletta e piedi, oggi la percentuale è del 63%. “I risultati parlano chiaro, dove abbiamo realizzato ciclabili di qualità il numero di ciclisti è aumentato in modo considerevole – ha detto il primo cittadino di Londra – Puntiamo a offrire percorsi sicuri a tutti i cittadini di Londra, dal centro alla periferia”.

