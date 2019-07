Un progetto speciale per Cartoon Network, il canale 607 di Sky: si tratta di “Ciaotoon network – inquinamento, ciao ciao!”, iniziativa volta a sensibilizzare i giovani spettatori sulle tematiche ambientali. Simone Albrigi, meglio noto con lo pseudonimo Sio, fumettista italiano e star del web, realizzerà in esclusiva per Cartoon Network cinque clip animate che vedranno protagonisti gli show più amati del canale come, ad esempio, Lo straordinario mondo di Gumball e Ben 10.

L’iniziativa verrà lanciata a luglio e proseguirà fino a marzo 2020. La prima clip avrà come protagonista Gumball e sarà focalizzata sull’inquinamento causato dai rifiuti in plastica. Il debutto sul canale è per il 22 luglio, nelle fasce orarie delle 8.40, 13.40 e 20.30. Insieme ad ogni video, andranno in onda i behind the scene che, introdotti dallo stesso Sio, documenteranno le fasi di sviluppo dei singoli progetti. Ma non è finita qui. L’artista svilupperà grafiche e contenuti extra che verranno condivisi sulle piattaforme social di Cartoon Network e di Sio.

“Noi di Cartoon Network siamo sempre attenti a tutto ciò che interessa ed appassiona il nostro target – afferma Marcio Cortez Meléndez, Brand Communication and Creative Director di Turner Italia – Sappiamo che le nuove generazioni hanno una forte sensibilità nei confronti dell’ecologia e delle problematiche legate all’ambiente. Abbiamo quindi deciso di proporre ai ragazzi una riflessione su questa tematica e, per farlo senza rinunciare allo stile unico del nostro brand, abbiamo da subito pensato di coinvolgere Sio, un artista che con il suo stile ironico ed il suo linguaggio irriverente e contemporaneo, condivide a pieno i valori di Cartoon Network. Non vediamo l’ora di lanciare il progetto, certi che i nostri fan ne saranno entusiasti”.

