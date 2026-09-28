CiaoCiaoHail: meno danni da grandine, meno sprechi

Gli eventi di grandine possono provocare in pochi minuti danni importanti alle automobili, rendendo necessari interventi di carrozzeria, riparazioni e sostituzioni di componenti

CiaoCiaoHail nasce da un’idea semplice: prevenire il danno invece di doverlo riparare dopo. Si tratta di un telo gonfiabile antigrandine progettato da Salvatore Avantaggiato, Senior Industrial Designer con oltre 40 anni di esperienza nel settore automotive, durante i quali ha lavorato su progetti per marchi come Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Maserati, MV Agusta e tanti altri.

Il prototipo è già stato realizzato e sottoposto a test con impatti reali di pietre, per verificare concretamente la capacità della struttura gonfiabile di assorbire gli urti.

CiaoCiaoHail è coperto da un brevetto internazionale PCT. Proprio in questi giorni è stato inoltre ricevuto il rapporto di ricerca internazionale, condotto dall’Ufficio Europeo dei Brevetti per conto della WIPO, con esito positivo relativamente a novità e attività inventiva della rivendicazione esaminata.

Aspetto green

Un aspetto centrale del progetto è la sostenibilità. Prevenire un danno da grandine significa evitare riparazioni, riverniciature e sostituzioni di componenti — con un risparmio reale di materiali, energia ed emissioni di CO 2 .

Quanto pesa, in concreto, sostituire un pezzo di carrozzeria invece di ripararlo? Uno studio condotto da Innovation Group insieme a Fraunhofer-Institut e al verniciatore Axalta ha misurato l’impronta di carbonio di alcuni interventi tipici su un’auto: la sostituzione di una portiera genera circa 93 kg di CO 2 contro i 51 kg della riparazione, mentre per un paraurti si passa da 103 kg (sostituzione) a 60,4 kg (riparazione) — una riduzione tra il 40% e il 60% a favore della riparazione. Anche l’Allianz Center for Technology, nel suo studio “Repair or Replace”, conferma il trend: riparare un parabrezza invece di sostituirlo può ridurre le emissioni di CO 2 equivalente fino al 99%.

In Italia, dove secondo l’Istat nel 2024 si contavano 701 auto ogni 1.000 abitanti — il tasso di motorizzazione più alto in Europa — prevenire i danni e prolungare la vita dei componenti può contribuire in modo concreto a ridurre l’utilizzo di risorse su larga scala.

CiaoCiaoHail è inoltre riutilizzabile e riparabile: gli eventuali condotti gonfiabili danneggiati o bucati si possono sostituire agevolmente, senza dover cambiare l’intero telo.

Il progetto su Kickstarter

Il progetto è attualmente su Kickstarter: www.kickstarter.com/projects/ciaociaohail

Kickstarter è la piattaforma di crowdfunding (finanziamento collettivo) più conosciuta al mondo: chi crede in un progetto lo sostiene con un contributo, risparmiando molto sul prezzo che verrà poi proposto al pubblico in un secondo tempo.

I vantaggi fondamentali dell’acquisto su questa piattaforma sono:

Prenotarlo su Kickstarter non comporta un pagamento immediato

Il contributo può essere annullato fino alla fine della campagna

L’addebito avviene solo alla scadenza e soltanto se il progetto raggiunge l’obiettivo di finanziamento

Se l’obiettivo non viene raggiunto, non viene addebitato nulla

Chi prenota ora può ricevere CiaoCiaoHail in tempo per Natale: un’occasione in più per un regalo utile e originale sotto l’albero.