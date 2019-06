“Abbiamo appreso con sgomento la notizia della prematura scomparsa del nostro socio Tiziano Granata. Siamo profondamente addolorati e porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia”. Così, in una nota congiunta, Stefano Ciafani, direttore generale di Legambiente, e Gianfranco Zanna, presidente regionale in Sicilia, ricordano a nome di tutta l’associazione ambientalista l’amico Tiziano, trovato morto questa mattina a soli 40 anni nella sua abitazione a Gliaca di Piraino, in provincia di Messina.

La passione civile nel fronteggiare le illegalità ambientali era la nota distintiva della sua attività volontaria in Legambiente come nel suo mestiere di agente della Polizia di Stato, che svolgeva presso il commissariato di Sant’Agata di Militello. È stato per anni uno dei più stretti collaboratori del “Rapporto Ecomafia”, contribuendo sia come dirigente locale, nel circolo dei Nebrodi, che regionale e nazionale alle attività dell’Osservatorio ambiente e legalità. E dimostrando sempre competenza e generosità. Era un esperto studioso e un divulgatore, in particolare sul fronte delle frodi agroalimentari e su quello dei traffici illegali di rifiuti, dove aveva svolto importanti attività investigative.

