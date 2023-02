Ciao Peppe

Giuseppe Bova, giovane giornalista, studente nel 2018 del nostro corso di giornalismo ambientale “Laura Conti”, è venuto a mancare il 12 febbraio scorso. Dopo la formazione con “Nuova Ecologia” aveva fondato nella sua Palmi l’associazione Green R-Evolution. Il ricordo dei suoi compagni

Peppe se ne è andato. Una brutta malattia ce lo ha portato via. Siamo stati compagni di corso nell’edizione 2018 del Corso di giornalismo ambientale Laura Conti. Due mesi splendidi condivisi tra lezioni, uscite didattiche e momenti di svago. Due mesi possono essere pochi per conoscere una persona, ma i “lauracontini” sanno bene quanto è forte lo scambio e il legame che si crea in quelle settimane.

Ora, i ricordi di quei giorni si affollano nella mente. L’arrivo a Maratea e la sua gentilezza nell’aiutare alcuni di noi con i bagagli in stazione. Le lunghe chiacchierate a tavola in albergo. Il confronto sui temi delle lezioni del giorno o su come imparare a scrivere meglio. Il giro per i vicoli di Matera a cercare materiale per un’esercitazione che diventò un’ulteriore occasione per conoscersi. Le visite nel Parco del Pollino, a Montescaglioso e Craco, passate a cercare di fare belle foto a paesaggi mozzafiato e ridendo di quelle mal riuscite.

Di Peppe, oltre al comune interesse per l’ecologia e il giornalismo, è stato immediato percepire la sua sensibilità e voglia di conoscenza. In lui c’era un velo di timidezza e riservatezza, che però non gli ha mai impedito di essere sempre partecipe e pronto a dare un consiglio. Dopo il corso, a Palmi, Peppe aveva fondato con amici l’associazione Green R-Evolution, dimostrando che si può essere ecologisti concreti e idealisti allo stesso tempo. Negli anni siamo rimasti in contatto, ma gli impegni e i problemi di una generazione come la nostra non sempre hanno reso facile il sentirsi regolarmente. L’idea di rivedersi quanto prima è sempre riemersa nelle telefonate e nelle chat. Ma non abbiamo fatto in tempo.

Peppe se ne è andato, ma ci ha lasciato molto. La sua educazione e la sua pacatezza, spesso rare di questi tempi. E poi la sua voglia di conoscenza e soprattutto l’impegno civile e ambientale in una terra difficile, ma meravigliosa. Tra i tanti regali del Corso Laura Conti c’è dunque la fortuna di averlo incontrato e conosciuto, di aver visto e potuto ricambiare un sorriso genuino, candido e speranzoso che non ha mai perso. Da oggi quella bellissima esperienza per noi avrà il suo volto dolce e sorridente.

Nel suo esempio, di tenerezza, impegno sociale e fame di conoscenza, possiamo ancora incontrarlo.

Ciao Peppe e grazie.

Le tue compagne e i tuoi compagni del Corso di Giornalismo Ambientale Laura Conti 2018