Ciao Giuliano

È scomparso a 92 anni Giuliano Ventura. Era un uomo saggio e buono. E una roccia. Aveva lavorato a lungo in Legambiente. Negli ultimi anni ci eravamo persi di vista. So che è stato amorevolmente accompagnato dalla compagna Irma, dai figli Luciano, Mauro e da tutta la famiglia nei momenti difficili che ha attraversato. A loro va il mio abbraccio.

Vorrei provare a spiegare perché Giuliano è stato molto importante per Legambiente e per me. Legambiente non è solo un luogo in cui si elaborano idee, proposte, iniziative nuove sui temi ambientali. È stato un tentativo, in parte riuscito, di proporre un nuovo modo di organizzarsi e di pensare l’ambientalismo. Quello che ho definito a suo tempo “movimento organizzato in forma associativa”. Nato dall’idea ambiziosa di cogliere il meglio di quello che proponeva l’azione ambientale all’inizio degli anni ’80. Di conciliare le forme dell’associazionismo tradizionale – allora rappresentato in Italia dal WWF, Italia Nostra, Lipu – capace di raggiungere in forma leggera e poco vincolante, molte persone. Il movimentismo più classico, capace di grandi mobilitazioni ma meno capace di scelte, riflessioni, continuità di azione: il modello erano allora le Bürgerinitiativen tedesche, che coinvolgevano migliaia di gruppi locali. Le forme più centralizzate ed efficaci di azione di Greenpeace. Abbiamo provato, e siamo in parte riusciti a creare un ibrido positivo, utilizzando la cultura Arci dei circoli, affinando le capacità associative, garantendo sempre un’elaborazione nazionale e capacità di azione decisive, come si è visto nelle iniziative antinucleari dopo Chernobyl. Per fare questo era necessario oltre a una nuova leva di attivisti, avere saperi antichi. Giuliano, incrociato in esperienze precedenti, fu una figura chiave. È stato a lungo responsabile del tesseramento e degli obiettori. Aveva esperienza e cultura politica: per questo sapeva quanto è importante in alcune occasioni uno striscione ben fatto e quanto l’umanità e la gentilezza sono un’arma formidabile al servizio di una giusta causa.

Non posso non pensare alla canzone “una vita da mediano” che fu la colonna musicale di uno dei nostri congressi perché in essa ci identificavamo. Per dirla con Ligabue Giuliano sapeva che bisogna lavorare “come Oriali” per provare a vincere i mondiali.

Ciao caro Giuliano.

Ermete Realacci

Presidente onorario di Legambiente