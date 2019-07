Giorgio Nebbia, ambientalista e politico, se ne è andato. Lo ricordiamo con le parole di Tonino Perna su Il Manifesto “è stato insieme a Laura Conti il fondatore della scienza ecologica in Italia. È inutile pensare di racchiudere in poche righe il grande contributo che ha dato sul piano scientifico e politico al nostro paese, ma vorrei sottolineare la sua capacità di coniugare il marxismo con l’ecologia che è quello che oggi ci manca per far ripartire una sinistra all’altezza delle sfide del nostro tempo”.

