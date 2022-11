Ciao Assunta

Ci ha lasciati Assunta Maria Brachetta, una delle figure storiche di Legambiente. È stata la prima segretaria di Legambiente Marche e un punto di riferimento nazionale. Si è sempre distinta per saggezza e conoscenza dell’associazione

Ci ha lasciati Assunta Maria Brachetta, una delle figure storiche della nostra associazione che lei ha contribuito a fondare. Assunta è stata la prima segretaria di Legambiente Marche e ne è stata presidente fino al 1995, quando passò il testimone a Luigino Quarchioni.

Quando nel 1983 si tenne nella sua regione, a Urbino, quello che fu, per molti, il primo congresso dell’associazione, Assunta c’era, ne fu promotrice, contribuì a organizzarlo e in quell’occasione fu eletta nel direttivo nazionale.

È stata una figura sempre presente nella nostra associazione a livello nazionale: è stata anche membro della segreteria nazionale dal 1987 al 1995, quando fu poi eletta consigliere regionale nelle Marche.

Riconoscendole la grande saggezza e la profonda conoscenza dell’associazione all’ultimo congresso nazionale di Pietrarsa del 2019 era stata eletta nel nostro collegio dei Garanti.

Sempre sorridente, colta e attenta alla vita dell’associazione, è stata un punto di riferimento per Legambiente tutta, nelle Marche e a livello nazionale. Assuntina ci mancherà tanto. Ci piace pensarla ora al fianco e a discutere con un’altra storica legambientina come lei, Rita Tiberi, che ci ha lasciati con altrettanto dolore 2 anni fa.

Tutta la comunità associativa si stringe forte all’amico fraterno e compagno di viaggio associativo Fabio Renzi, che ha condiviso con lei 42 anni di vita.

Ciao Assuntina, continueremo a lavorare sodo per il bene delle Marche e del Paese, come ci hai insegnato anche tu.

Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente

Assunta ieri pomeriggio alle 17,53 ci ha lasciati dopo aver combattuto per più di nove mesi contro un male incurabile e un destino beffardo…solo tre giorni prima dell’operazione ha avuto un aggravamento che le ha impedito di essere operata condannandola così inesorabilmente…in tutti questi durissimi mesi è sempre stata positiva, combattiva, fiduciosa e, nei limiti della situazione, attiva e partecipe…il male l’ha uccisa ma non è riuscito a farla prigioniera, a fiaccarne lo spirito e la voglia di vivere e di interessarsi delle cose del mondo…e anche negli ultimi giorni non sono mancate le sue battute ironiche…se ne va una bella persona che ha speso bene il dono della vita facendo cose belle e importanti come dimostrano i tanti riconoscimenti e testimonianze….una vita che per 42 anni abbiamo vissuto insieme condividendo non solo l’amore e l’affetto ma anche gli stessi gusti e curiosità e le stesse passioni civili, culturali e politiche a partire dall’impegno ambientalista in Legambiente di cui Assunta è stata una delle fondatrici…abbiamo seminato e raccolto insieme ma il solco della nostra vita l’hai tracciato tu Assunta…proverò a sopravviverti ma nulla sarà come prima senza di te al mio fianco amore mio…ringrazio tutte le amiche e gli amici che le sono stati vicini in questi mesi e in particolare tutto il personale medico e paramedico dell’Hospice dell’Ospedale di Macerata per la professionalità e l’umanità con le quali hanno assistito e curato Assunta fino all’ultimo.

Fabio Renzi, marito di Assunta Maria Brachetta e segretario generale della Fondazione Symbola

È scomparsa Assunta Maria Brachetta. Un’amica cara, una donna simpatica, colta, piacevole, impegnata politicamente e civilmente, innanzitutto in Legambiente che ha contribuito a fondare. Ha poi accompagnato le riflessioni e le iniziative che hanno portato alla nascita della Fondazione Symbola. Chi ha avuto la fortuna di conoscerla sa che perdita sia. Impossibile dimenticare i tanti momenti belli passati insieme a lei e a Fabio nell’impegno come in vacanza. Fabio, amico fraterno, per me da sempre ad Assunta legato, la ha accompagnata con amore e intelligenza nei lunghi momenti finali. A lui un abbraccio fortissimo. Troveremo la maniera migliore per ricordarla. Ciao Assunta! Ci mancherai.

Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola e presidente onorario di Legambiente