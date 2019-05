Era il 26 aprile 1986 quando il quarto reattore della centrale nucleare di Chernobyl esplose, con conseguenze ancora oggi disastrose. Nonostante siano passati 32 anni dall’incidente, più di tre milioni di persone continuano a vivere in zone radioattive, dove i livelli di contaminazione restano elevati soprattutto nelle derrate alimentari. Ed è proprio la presenza di radionuclidi (cesio 137 e stronzio 90) nell’alimentazione a provocare patologie tumorali, soprattutto in soggetti vulnerabili come i bambini. A oggi è stato realizzato un nuovo sarcofago a forma di arco, che ricopre il reattore esploso per evitare un’ulteriore diffusione dell’altissima reattività presente al suo interno.

“Quella di Chernobyl è la più grave sciagura del nucleare civile mai esistita – spiega Angelo Gentili, responsabile di Legambiente solidarietà – Le conseguenze sono evidenti in Ucraina e ancora di più in Bielorussia (Paese colpito dal 70% del fallout radioattivo della centrale ucraina, ndr), dove oltre 1.140.000 persone, fra cui 216.000 bambini, continuano a vivere nelle zone contaminate e ad altissimo rischio. Dobbiamo considerare anche loro fra le vittime del disastro di 32 anni fa, perché vivendo in condizioni di estrema povertà sono costrette a nutrirsi con i prodotti della loro terra ormai contaminata e condannati quindi a innumerevoli malattie. In primo luogo assistiamo a un forte abbassamento delle difese immunitarie e alla diffusione di tumori, leucemie e altre patologie – continua Gentili – Sono soprattutto i bambini le vittime della catastrofe, ed è per questo che Legambiente continua a occuparsi dell’infanzia nelle zone colpite dalle radiazioni. Chiediamo alla comunità internazionale di non dimenticare la situazione ancora difficile per tantissime famiglie che vivono nelle regioni maggiormente coinvolte”.

Legambiente continua a fare la sua parte con il “Progetto rugiada”, contribuendo ogni anno all’ospitalità in una zona non contaminata della Bielorussia di oltre cento bambini provenienti dalle aree più a rischio con un periodo di soggiorno segnato da un’alimentazione pulita e da controlli medico sanitari. Un modo concreto per stare vicino alle popolazioni che hanno subito le conseguenze di quel maledetto 26 aprile.

