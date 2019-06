Cesena, prima città in Emilia-Romagna, risponde all’appello del movimento globale Fridays for Future lanciato dall’attivista svedese Greta Thunberg e dichiara l’emergenza climatica, unendosi così ad altre città italiane come Milano e Napoli e complessivamente a oltre 600 giurisdizioni in 13 Paesi del mondo. La dichiarazione è stata discussa e approvata durante la prima seduta del nuovo consiglio comunale che si è tenuta ieri al termine delle procedure di insediamento e proclamazione di consiglieri e assessori della nuova giunta comunale. La richiesta – arrivata dalla ‘sezione’ cesenate del movimento – prevede un impegno formale e una presa di responsabilità da parte delle istituzioni attraverso interventi concreti e incisivi che limitino le emissioni nette di anidride carbonica. Cesena diventa così la prima città della regione a impegnarsi a trattare i cambiamenti climatici come un’emergenza.

Le stesse richieste sono state fatte all’amministrazione comunale di Roma dal movimento dei Fridays for future.”Le attuali temperature insostenibili, sono la chiara dimostrazione che i cambiamenti climatici sono in atto, anche alla luce dei dati Ispra di ieri che certificano che l’Italia nel 2018 ha avuto temperature medie superiori di 1,7°C. rispetto agli ultimi 58 anni. Per questo è ancora più urgente che il Campidoglio dichiari l’emergenza climatica, ed è questo il senso del nostro presidio sotto le finestre del Comune. Negli ultimi mesi numerose nazioni e comuni in tutto il mondo hanno iniziato a riconoscere l’urgenza di attuare contromisure per fronteggiare l’emergenza climatica e in Italia, nonostante il rifiuto del Senato, molti comuni tra i quali Torino, Milano e Napoli, hanno già approvato mozioni per affrontare il problema.

speriamo che la prossima città sia Roma, per questo ribadiamo l’invito a tutti e tutte a partecipare insieme a noi il 28 giugno, al presidio in campidoglio per chiedere al comune di dichiarare lo stato di emergenza climatica e attraverso questo, impegnarlo ad agire il prima possibile. Appuntamento sotto la statua di Marco Aurelio alle ore 17 “

Così scrivono i ragazzi di Fridays for future Roma con la speranza di vedere accolta la loro mozione.

