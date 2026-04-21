Cernobyl 40 anni dopo. Live la presentazione di “Figli della nube”

A 40 anni dall’incidente di Cernobyl, presentazione dell’ebook dedicato all’evento che ha segnato la storia dell’ambientalismo con una selezione di articoli, inchieste, reportage, vignette e illustrazioni pubblicati su Nuova Ecologia dal 1986 al 2026.

Giovedì 23 aprile alle 11.00 su questo sito e sui canali di Nuova Ecologia, la diretta di presentazione dell’ebook “Figli della nube” dedicato all’evento che ha segnato la storia dell’ambientalismo con una selezione di articoli, inchieste, reportage, vignette e illustrazioni pubblicati su Nuova Ecologia dal 1986 al 2026.

Introducono: Francesco Loiacono, Fabio Dessì.

Intervengono: Fulvia Fazio, Ermete Realacci, Lucia Venturi, Angelo Gentili, Stefano Ciafani.

Diretta streaming su lanuovaecologia.it e sui social della rivista. Giovedì 23 aprile ore 11.00