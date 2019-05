In casa, nei bar, nei ristoranti: la pellicola è un prodotto molto utilizzato per conservare gli alimenti. Ed è considerato un efficace strumento anti spreco, per proteggere gli avanzi dal deterioramento. Sia quella trasparente che i fogli di alluminio provengono però da fonti non rinnovabili (petrolio e alluminio) e sono fabbricati con procedure inquinanti. Soprattutto le pellicole in Pvc, responsabile della formazione di clororganici (cancerogeni) e dell’emissione di ftalati, interferenti endocrini che migrano facilmente negli alimenti grassi, provocando ad esempio sterilità. Quelle in polietilene (Pe), più salubri perché prive di plastificanti, sono invece difficilmente smaltibili. Sarah Kaeck, madre di tre figli che vive in una fattoria nel Vermonth (Usa), ha pensato a un’alternativa più sana e sostenibile. Si tratta di “Bee’s wrap”, imballaggio riutilizzabile e biodegradabile, fatto con cotone, cera d’api, resina d’albero e olio di jojoba. È adatto per incartare formaggi, verdure fresche, pane e panini (sconsigliato per la carne) e per conservare gli avanzi. «Basta poggiare l’incarto sul cibo o su un contenitore esercitando una leggera pressione intorno ai bordi», spiega Sarah. «Il calore delle mani, scaldando la cera d’api, plasmerà l’imballo, sigillandolo ermeticamente». Dopo l’utilizzo sarà sufficiente lavarlo in acqua fredda con sapone. E a fine vita tagliarlo a pezzetti, da spargere nel compost.

«L’idea – riprende l’imprenditrice – è nata nel 2012 da una domanda: come eliminare la plastica in cucina? Per farlo ho semplicemente recuperato una tradizione contadina». Quale? Cospargere di cera d’api con un pennello scampoli di cotone, ottenendo così un tessuto idrorepellente, flessibile, in grado di salvaguardare il cibo dall’aria. «Usiamo solo cera d’api da allevamenti locali a gestione sostenibile – sostiene Kaeck – Gli alveari sono privi di vernici. Le api impollinano solo d’estate e non vengono spostate da una costa all’altra degli States per farle produrre anche d’inverno, durante il quale sono nutrite con miele o zucchero e mai con sciroppo di mais o fruttosio. È inoltre escluso l’uso di antibiotici e la cera non viene sottoposta a sbiancamento». Bio è anche l’olio di jojoba, scelto per le sue proprietà antibatteriche, proveniente da un’azienda del Maine. Il cotone invece viene dall’India, non esattamente a km zero. «La nostra è una piccola azienda, non siamo ancora in grado di rifornirci in Vermonth – spiega – Usiamo un cotone 100% organico lavorato in un impianto certificato Gots (Global organic textile standard, ndr), senza metalli pesanti, solventi aromatici e ftalati». Mentre la resina di Dammar è raccolta a Sumutra, in Indonesia, dai popoli Krui, in aree dove si stanno portando avanti programmi di riforestazione. In cinque anni la produzione è passata dalla cucina di casa Kaeck a uno stabilimento di Bristol, dove lavorano circa 21 persone. L’azienda distribuisce in oltre mille negozi negli Stati Uniti ma anche in tutta Europa, a Singapore, Hong Kong, Nuova Zelanda e Australia. L’idea è piaciuta così tanto che online pullulano tutorial su youtube e su blog “do it yourself”. La società tiene inoltre nelle scuole del Vermonth programmi d’insegnamento sulla gestione sostenibile delle api.l

Autore: Loredana Menghi