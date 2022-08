A lezione di sostenibilità allo Stagno di Platamona

Il ginepreto è già luogo prediletto per migrazioni e birdwatching. Ora il Circolo di Legambiente Sassari punta alla riqualificazione del territorio grazie al nuovo Centro di educazione ambientale, con attività rivolte principalmente alle scuole

Una nuova avventura per Sassari. Da agosto 2022 il circolo Legambiente l’Olivastro Sassari è gestore del Ceas Stagno e ginepreto di Platamona, di cui è responsabile Maria Carmela, già socia Legambiente.

Il Centro di Educazione Ambientale Stagno Ginepreto di Platamona, localizzato in Strada Provinciale 81, Km 9 – 07037 Sorso (SS) si propone come punto di riferimento zonale per l’educazione ambientale e culturale. La presenza di questo centro in un’area di alto pregio naturalistico pone i presupposti per la creazione di una rete di strutture nel territorio, che permetterebbe una fruibilità eco-sostenibile dello stesso con importanti ricadute dal punto di vista della conservazione e della tutela dell’ambiente ma anche un risvolto occupazionale nel settore del turismo ambientale. La didattica ambientale sarà la finalità principale del Centro, con attività rivolte a scuole di ogni ordine e grado. Le discipline ecologiche, biologiche e quelle strettamente collegate alla conoscenza del territorio e di tutti i valori storico-culturali connessi hanno necessità di essere affrontate e analizzate sul campo.

Le finalità del Centro di Educazione Ambientale sono:

recupero, valorizzazione e tutela dei beni ambientali e culturali

promozione e diffusione di una nuova cultura naturalistica ambientale

sviluppo turistico

riduzione di degrado e abbandono del territorio

diffusione della conoscenza dei diversi ecosistemi

incentivo alle attività ambientali sostenibili

coinvolgimento dei residenti nella gestione delle aree ad alto valore ambientale e storico-culturale

promozione di iniziative che incentivino il confronto tra le diverse realtà che operano nel territorio

elaborazione di ricerche in ambito locale nel campo scientifico e didattico

Stagno di Platamona

Il SIC Stagno e ginepreto di Platamona (dal greco platamonos che significa “spiaggia piana e larga”) è situato nel settore nord-occidentale della Sardegna (golfo dell’Asinara) ed è prospiciente il litorale sabbioso dell’omonima spiaggia. La maggior parte del territorio dello stagno è ubicato nel Comune di Sorso, che ne detiene anche la proprietà, e in piccola parte in quelli di Sassari e Porto Torres.

Dal 2017 lo Stagno e ginepreto di Platamona è anche Zona Speciale di Conservazione (ZSC).

Lo stagno di Platamona è lungo circa tre chilometri, ha una larghezza massima di 250 metri e una superficie complessiva di 95 ettari. La profondità media dello stagno è circa 1 metro. Il suo asse principale è parallelo alla linea di costa dalla quale è separato da un sistema dunale largo circa 600 metri che, nella zona adiacente allo stagno, conserva una fitta vegetazione dominata da ginepro, lentisco, alaterno, canneti e una pineta impiantata negli ultimi decenni. Ospita una grande varietà di animali acquatici, e costituisce un ambiente di grande importanza per numerose specie di uccelli che nidificano o che sostano durante le migrazioni. Questa caratteristica fa dello Stagno di Platamona un luogo ideale per il birdwatching. Gli uccelli più comuni sono folaghe e germani reali, ma è presente anche una delle più importanti popolazioni europee del raro pollo sultano, specie che ha portato all’istituzione del SIC.