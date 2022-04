Nona edizione di Celebrate Islands. Partecipa anche tu!

Torna la manifestazione con iniziative ed eventi per celebrare gli ecosistemi insulari e promuoverne la conservazione. Appuntamento dall’11 al 18 maggio 2022

Al via la 9° edizione di Celebrate Islands, l’appuntamento annuale co-organizzato dal Conservatoire du littoral e dalle Ong PIM e SMILO con l’obiettivo di proporre e sostenere azioni di gestione e conservazione sulle piccole isole. La nona edizione, che si svolgerà dall’11 al 18 maggio 2022, celebra gli ecosistemi insulari e chi agisce per la loro conservazione, promuovendo le iniziative realizzate in tutto il mondo.

Puoi dare anche tu il tuo contributo alla manifestazione partecipando attivamente in due modalità:

Organizza un evento sulla tua isola

Vivi in un’isola o la frequenti? Organizza un evento tra l’11 e il 18 maggio e registralo nell’agenda di Celebrate islands inserendo la descrizione, la data e le immagini. L’organizzazione si occuperà di promuoverlo sui propri social e su quelli dei partner dell’iniziativa, aumentando il pubblico e moltiplicando le possibilità di successo. Puoi anche beneficiare gratuitamente di un kit di comunicazione (da scaricare qui ) per promuovere le tue azioni e la partecipazione alla manifestazione.

Contest “Il mio progetto in 120 secondi”

Partecipa al concorso creando il tuo video! Quest’anno Celebrate Islands mette in palio 28.000 €* (suddivisi in 7 borse di studio ognuna da 4.000€, che andranno a 7 vincitori) per dare a tutti l’opportunità di realizzare un piccolo progetto di conservazione sulla propria isola. Al concorso, in cui si sfideranno i migliori video, possono partecipare associazioni e Ong. L’argomento principale dovrà essere a tema sostenibilità: la Conservazione degli ecosistemi marini, la Riduzione degli impatti delle attività economiche o la Gestione sostenibile delle risorse idriche.

