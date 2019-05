di Ginevra De Colibus

A pochi chilometri dall’università degli studi di Salerno, Mercato San Severino è una cittadina vivace, dove le periferie di nuova costruzione potrebbero trarre in inganno il visitatore distratto e far pensare a un centro di recente formazione. Siamo in realtà in un borgo che vanta una storia antica e gloriosa, le cui tracce man mano che ci si avvicina al centro risultano evidenti nel tessuto viario che si fa più fitto, nelle fattezze solenni degli edifici storici e, soprattutto, negli imponenti resti dell’antico castello che dalla collina guarda l’intera valle.

Il Gastaldato longobardo di Rota, l’antico nome di questi luoghi, venne conquistato nel 1067 dal cavaliere normanno Troisio, poi divenuto Troisio di Sanseverino, che attraverso acquisizioni di nuovi territori, conquiste e matrimoni diventerà il capostipite di una delle famiglie più in vista del Regno di Napoli. Il forte longobardo che sorgeva sulla collina e rappresentava un punto strategico di difesa per quegli ampi territori a nord di Salerno, per volontà di Troisio fu ampliato e abbellito. Oggi del castello rimangono i resti imponenti che possono far immaginare quanto potesse essere solenne e minacciosa la costruzione normanna. Ai piedi della collina invece, in un’ala del bellisimo edificio comunale, un piccolo museo archeologico conserva resti e utensili rivenuti all’interno delle antiche mura.

Fin qui nulla di diverso da tanti incantevoli piccoli musei e antichi borghi che costellano l’Italia. Ma questo ha qualcosa che lo rende più interessante: un allestimento interamente realizzato in cartone riciclato da maceri provenienti esclusivamente da discariche campane. Sagome di guerrieri normanni, teche che ospitano oggetti e utensili della vita quotidiana all’epoca di Troisio e dei suoi discendenti, pannelli espositivi che ripercorrono le avvincenti vicende di questo territorio sono tutti realizzati in cartone riciclato e inchiostri a base d’acqua. Allo stesso modo, l’area destinata alla proiezione di filmati, dedicata in particolar modo ai visitatori più giovani, come la piccola e accogliente libreria del museo, sono realizzate con sedute, librerie e postazioni in cartone. Le forme sono semplici, spigolose e accattivanti, i toni freschi e delicati del verde e avana.

Autori dell’allestimento sono i designers di Formaperta – Sabox, azienda campana con un’anima profondamente verde, specializzata nella progettazione e produzione di packaging e allestimenti in cartone riciclato e riciclabile al 100%. Vincitrice nel 2009 del “Paper recycling award 2009” per l’impegno nella produzione di cartoni sostenibili, conferito a Bruxelles nell’ambito della manifestazione “From paper to publishing: creating a value for Europe”, Sabox non solo utilizza esclusivamente maceri provenienti dalle discariche regionali ma si avvale, prima in Italia, della certificazione Fsc (Forest stewardship council), marchio che identifica i prodotti ottenuti da maceri o da legni provenienti da foreste e piantagioni gestite in modo responsabile secondo rigorosi standard ambientali. E se uno degli scaffali, delle sedute o dei moduli espositivi si rompesse? «Nessun problema – sorride Aldo Savarese, direttore di Sabox – Svolta la propria funzione l’elemento rotto finisce al macero e lo si sostituisce con un altro modulo in cartone. È proprio questo il bello: non è altro che carta». l

