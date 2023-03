Case green, il Parlamento europeo approva la direttiva

Al voto per l’efficienza energetica degli edifici in tutta Europa 343 sì, 216 contrari e 78 astenuti. Ora il testo sarà negoziato da Consiglio Ue e Commissione europea prima di tornare alla plenaria di Strasburgo. Ecco i punti chiave del testo

Il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sulle case green per l’efficienza energetica degli edifici in tutta Europa. I voti favorevoli sono stati 343, 216 i contrari e 78 gli astenuti. Il testo sarà adesso oggetto del negoziato finale tra Consiglio e Commissione europea per poi di tornare alla votazione nella plenaria di Strasburgo.

Case green: i punti del testo della direttiva

Il testo approvato prevede i seguenti punti chiave:

Classe energetica E entro il 2030 e la classe energetica D entro il 2033 per gli edifici residenziali. Per l’Italia si tratterebbe di una svolta importante considerato che nel nostro Paese ci sono circa 1,8 milioni di edifici residenziali (su un totale di 12 milioni) appartenenti alla classe più energivora, ovvero la G;

Da gennaio 2026 obbligo di realizzare i cosiddetti Zeb (zero emission buildings) per i nuovi edifici occupati, gestiti o di proprietà di enti pubblici. Negli altri casi la scadenza è il 2028;

Impianti solari obbligatori in tutti i nuovi edifici pubblici e i nuovi edifici non residenziali;

Entro il 31 dicembre 2026 l’obbligo scatterà su tutti gli edifici pubblici e sugli edifici non residenziali esistenti. Al 31 dicembre 2032 l’obbligo scatterà per tutti gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti. Gli edifici non residenziali e di proprietà pubblica dovranno raggiungere la classe E dal 2027 e la classe D dal 2030;

Saltano gli incentivi per le caldaie a gas.

I prossimi passi e la posizione dell’Italia

Per una possibile entrata in vigore della direttiva la strada è dunque ancora lunga. E gli ostacoli sono sempre dietro l’angolo, come dimostra lo stop all’iter per l’introduzione dello stop alle auto a benzina e diesel dal 2035. In quest’ottica le prime reazioni del governo italiano all’approvazione della direttiva sulle case green all’Europarlamento non sono affatto rassicuranti.

“La direttiva sulle case green approvata in Parlamento europeo è insoddisfacente per l’Italia. Anche nel Trilogo, come fatto fino a oggi, continueremo a batterci a difesa dell’interesse nazionale”, ha dichiarato in una nota il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. “Non mettiamo in discussione gli obiettivi ambientali di decarbonizzazione e di riqualificazione del patrimonio edilizio, che restano fondamentali. Manca però in questo testo una seria presa in considerazione del contesto italiano, diverso da quello di altri Paesi europei per questioni storiche, di conformazione geografica, oltre che di una radicata visione della casa come ‘bene rifugio’ delle famiglie italiane. Individuare una quota di patrimonio edilizio esentabile per motivi di fattibilità economica è stato un passo doveroso e necessario, ma gli obiettivi temporali, specie per gli edifici residenziali esistenti, sono ad oggi non raggiungibili per il nostro Paese. Nessuno chiede trattamenti di favore, ma solo la presa di coscienza della realtà: con l’attuale testo si potrebbe prefigurare la sostanziale inapplicabilità della direttiva, facendo venire meno l’obiettivo ‘green’ e creando anche distorsioni sul mercato. Forti anche della mozione approvata dal nostro Parlamento agiremo per un risultato negoziale che riconosca le ragioni italiane”.

“Il via libera arrivato oggi dall’Eurocamera alla direttiva case green – commenta Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente – rappresenta un’ottima notizia. È fondamentale accelerare il percorso di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore edilizio, in particolare di quello residenziale, attraverso interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione e rigenerazione urbana degli edifici non più rimandabili e che permetteranno sia un miglioramento della classe energetica sia un risparmio in bolletta per le famiglie, dando un contributo importante alla lotta alla crisi climatica. L’Italia non perda questa importante occasione, affronti con interventi concreti, politiche ambiziose e una revisione dei sistemi incentivanti, la sfida indicata dall’Europa a partire dalla definizione di un piano nazionale di riqualificazione edilizia evitando, però, di commettere gravi errori come quello fatto recentemente prevedendo lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura. L’efficienza energetica, insieme all’elettrificazione dei consumi domestici, alla scelta di materiali da costruzione e alla modifica degli stili di vita, sono a nostro avviso i quattro pilastri della riconversione ecologica dell’edilizia su cui il nostro Paese dovrà lavorare con maggiore intensità da qui ai prossimi anni. Dopo il voto di oggi, la palla passerà ai negoziati finali tra Parlamento, Consiglio e Commissione Ue prima di tornare in Plenaria. Il nostro auspicio è che non si vada a snaturare l’ambizione dell’accordo”. Unica nota negativa della direttiva case green, sottolinea l’associazione, è che consente l’installazione, sia negli edifici esistenti che nuovi, di boiler a idrogeno o biogas miscelati con combustibili fossili. Opzione questa che per Legambiente va eliminata.