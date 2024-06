Le “Cartoline dal mare” a sostegno di Goletta Verde

Le artiste del gruppo Timarete Arte hanno realizzato una collezione di opere per la campagna di Legambiente in difesa del polmone blu

Quest’anno la Goletta Verde di Legambiente viaggia insieme all’arte, grazie all’iniziativa di raccolta fondi promossa dalle artiste del gruppo Timarete Arte. Cinque artiste hanno scelto di attivarsi per sostenere il viaggio della Goletta Verde nei mari italiani realizzando una collezione di “Cartoline dal mare”.

Si tratta di piccole opere d’arte in carta, cartoncino o tela, realizzate con acquerello, tempera, acrilico, pastelli, grafite, china, collage, collografia, cianotipia, calcografia, xilografia. Le opere sono liberamente donate dalle artiste a coloro che effettuano una donazione

L’obiettivo è diffondere il più possibile un messaggio in difesa del mare. “Con questa iniziativa desideriamo contribuire alla cura del nostro habitat e in particolare del mare. Mettiamo a disposizione le nostre piccole opere a tema che chiamiamo “Cartoline dal mare”. Ci piacerebbe poter spedire a tante persone queste “cartoline” come se fosse il mare stesso a ringraziare, creando così un’onda di solidarietà via via sempre più grande che vi consegnerà una piccola sorpresa”.

Il mare è in grave pericolo a causa dell’inquinamento, delle attività illegali, delle fonti fossili e dei rifiuti. La Goletta Verde è una campagna di Legambiente nata per monitorare, informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni, e per ottenere cambiamenti concreti in difesa del mare. Montagne di plastica, scarichi non depurati, comportamenti illegali ed ecomafie sono diventate ormai emergenze quotidiane. Legambiente, con il supporto di centinaia di volontari, ogni giorno combatte queste minacce attraverso azioni sul territorio, ricerche scientifiche e battaglie legali.

Margherita Argentiero, Vittoria Giobbio, Cristina Taiana, Roberta Janes e Tina Pedrazzini sono le artiste del gruppo Timarete Arte. Nel loro lavoro utilizzano linguaggi, tecniche e materiali diversi in piena libertà espressiva. Con questa iniziativa l’arte riesce a portare all’attenzione di tutti il grido di aiuto del nostro mare, che soffoca a causa dell’uomo.