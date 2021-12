A scuola con il bruco

Dal mensile di settembre. Il lockdown ha mostrato quanto siano profondamente diverse le città in cui le macchine non sono più padrone della strada. E così i giovani del circolo universitario di Legambiente, GreenTO, hanno pensato di rendere sicuri gli spostamenti dei bambini che vanno a scuola grazie a “Gru.Co”, un progetto per diffondere stili di vita alternativi e migliorare la qualità della vita. A dare nome e simbolo all’iniziativa – che partirà in occasione della “Settimana europea della mobilità sostenibile” – sono stati i due Comuni partner del progetto, Grugliasco e Collegno, nell’hinterland torinese: nasce così questo bruco dalle molte gambe, quanti i bambini e le bambine che verranno accompagnati a scuola in bici per ridurre traffico e smog. Grazie alla vittoria del bando “Green donors” della Fondazione di Compagnia San Paolo, il progetto ha potuto lanciare la scorsa estate un crowdfunding e i ragazzi e le ragazze di GreenTO hanno potuto richiedere a un giovane artigiano modenese di costruire una cargo bike per garantire la sicurezza negli spostamenti degli alunni e delle alunne dal 20 settembre fino al 22 ottobre: la bicicletta speciale, dotata di un portabagaglio, verrà utilizzata dai volontari del circolo per portare zaini e altri accessori dei bambini e della bambine della scuola elementare “Di Nanni” di Grugliasco e della media inferiore “Anna Frank” di Collegno. «Il nostro bicibus vuole essere un messaggio di rinascita e speranza dopo il lockdown – è il commento di Roberto Peluso, referente di GreenTO per il progetto – è per questo che abbiamo deciso di ripartire dai più piccoli, i più penalizzati psicologicamente, fisicamente e socialmente dal lungo periodo di reclusione che abbiamo attraversato».

Oltre alla cittadinanza, a contribuire alla nascita del progetto è stata anche Pin Bike, il sistema già attivato dai Comuni partner per rilasciare premi economici ai cittadini che decidano di utilizzare la bici per andare a scuola o a lavoro. «Questo progetto è il nostro contributo per decongestionare le strade davanti alle scuole, sempre piene di auto in seconda fila e con livelli di smog altissimi – racconta Simone Conte, presidente di GreenTO e altro referente del progetto – Siamo partiti dai piccoli Comuni come Grugliasco e Collegno per una maggiore fattibilità, ma è solo una prima sperimentazione per capire in che forme e modalità si possa replicare questa iniziativa, già a partire da Torino». Dove, grazie alla campagna “Pedalè, Bici senza freni dimmi dove”, Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta questo mese avvia una mappatura dei percorsi ciclabili del capoluogo piemontese e apre uno sportello, fisico e virtuale, per la raccolta delle segnalazioni di criticità e proposte per migliorare la ciclabilità urbana. Buone pratiche per invertire la rotta. Come un bruco che si trasforma in farfalla.