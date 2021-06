Capraia, conclusa la bonifica dell’amianto

La prima fu promossa nel 2012 e sanò oltre 12 tonnellate di manufatti . Questa volta sono più di 13 quelle rimosse

Si è conclusa, con lo scarico presso l’impianto autorizzato allo smaltimento dell’amianto di Livorno, la seconda importante bonifica sull’isola di Capraia. La prima fu promossa nel 2012 e bonificò oltre 12 tonnellate di manufatti in amianto. Questa volta sono 13,510 tonnellate in totale, tutte rimosse in sicurezza dalla Eco Geo Ambiente di Livorno. Un progetto richiesto dagli isolani, nato all’interno del progetto pluriennale Capraia Smart Island e portato avanti, senza alcun contributo pubblico.

L’isola ha sempre avuto problemi di acqua potabile, almeno in estate dove l’affluenza di turisti, portava ad essere insufficienti le sole risorse locali. Arrivavano le navi cisterna a rifornire i grandi serbatoi dell’acquedotto, e in tutte le case erano presenti cisterne o cassoni in eternit per fare un po’ di scorta. Poi è stato costruito il dissalatore che ha risolto tutti i problemi. Adesso i serbatoi, ma anche grondaie, canne fumarie, discendenti, lamine ondulate per tetti e un grande capannone realizzato negli anni 80, non erano più utilizzati ed anzi, erano diventati un problema reale.

Si tratta di un’operazione importante perché nata dal basso, dalle famiglie che volevano smaltire correttamente manufatti pericolosi e che, da sole, dovrebbero affrontare spese importanti. In totale sono state 12 le famiglie coinvolte, il costo per singola operazione ridotto fino al 70% rispetto ai preventivi iniziali, 13,5 tonnellate rimosse e smaltite. Sono state fatte le analisi in tutti gli edifici dove erano stati rimosso l’amianto per garantire l’assenza di polveri residue.