Premio Lunezia, l’artista Maurizio Capone: “Essere ecologisti è un messaggio universale”

Intervista al musicista dei Capone & BungtBangt, vincitori della sezione “Canzoni sostenibili” all’ultimo Premio Lunezia patrocinato da Legambiente

A poche settimane dall’inizio di Sanremo, la musica torna protagonista del dibattito pubblico italiano, tra classifiche e ruolo sociale. Al centro anche il fronte ambientale. Come Festambiente, il festival nazionale di Legambiente che ogni anno in estate trova casa in Maremma, insegna, la musica ha un ruolo cruciale nelle battaglie sociali e civili e, dunque, anche in quella per la salvaguardia del Pianeta. Sono infatti molte le realtà del Paese che, nel corso del tempo, hanno dato il proprio contributo. Tra queste, il Premio Lunezia che quest’anno ha addirittura istituito una sezione “Canzoni sostenibili”. Andato in scena lo scorso 29 ottobre al Teatro Civico di La Spezia e realizzato con il sostegno dell’amministrazione comunale in collaborazione con la Rai, l’evento ha dedicato un riconoscimento al cantautorato ispirato alla causa ambientalista. L’iniziativa, patrocinata da Legambiente, ha avuto l’obiettivo di dare spazio a una causa comune che, anche attraverso il linguaggio dell’arte, può trovare vie per essere amplificata.

A trionfare nella sezione green sono stati i Capone & BungtBangt con il pezzo Io sono, un brano che ha annunciato il ritorno sulla scena discografica di una delle band più originali del panorama musicale nazionale e internazionale. Una canzone solare e gioiosa, volutamente scritta per trasmettere positività. Capone, con la collaborazione di Lello Savonardo, cantautore e docente di sociologia della musica dell’Università Federico ll di Napoli, ha scritto un testo sulla bellezza della natura e sulla gioia di viverla pienamente, tutti insieme e con amore, tra sonorità reggae e ritmiche jungle, per mettere in relazione la giungla naturale e selvaggia con la giungla del caos metropolitano, alla ricerca dell’armonia tra dimensioni diverse che devono assolutamente cercare il modo di vivere sullo stesso Pianeta. Di questo e dell’importanza della musica nella battaglia ambientale ne abbiamo parlato con il musicista e autore del pezzo, Maurizio Capone.

Quale ruolo può giocare la musica nel percorso di transizione ecologica?

La caratteristica principale della musica è comunicare emozioni. Credo sia molto efficace quando si vuole arrivare in profondità senza passare per la parte razionale, quella realistica e concreta, legata esclusivamente all’uso delle parole. Nella mia esperienza da comunicatore mi sono spesso reso disponibile a questo scopo. Molte volte sono stato invitato anche da Legambiente per lanciare un messaggio diretto attraverso la musica, riuscendo ad arrivare dove le parole spesso si fermano, toccando corde talmente profonde da non avere bisogno di aggiungere concetti razionali per scavalcare le barriere dei preconcetti, degli schemi politici e culturali. Faccio un esempio: quando prendo il mio Bi-Dè, un bidone di plastica raccolto tra i rifiuti dell’Italsider di Bagnoli (l’industria siderurgica gemella dell’Iva di Taranto piazzata nel bel mezzo del bellissimo golfo di Napoli) e lo suono, quel suono scuote e coinvolge come fosse un vero strumento e scatta in automatico la comprensione che i rifiuti possono essere altro, possono avere un valore enorme. Ecco quindi che il concetto di riciclo e di rispetto dell’ambiente arriva dritto al cuore, attraverso l’emozione musicale che chiunque può percepire. Non c’è bisogno di essere ecologisti o avere un certo tipo di sensibilità, è un messaggio universale. Se invece di suonare facessi un discorso sulla drammaticità della questione rifiuti, sui danni enormi arrecati dall’Italsider alla salute del Pianeta e degli abitanti di Bagnoli, rischierei di ricevere l’attenzione solo delle persone più sensibili a questi temi e le più indifferenti, distaccate o addirittura contrarie chiuderebbero le orecchie e la mente per non sentire. Parlando attraverso la musica anche i più ostici restano agganciati.

Da dove nasce il vostro pezzo e quale è l’intuizione – secondo lei – che l’ha resa meritevole di riconoscimento?

Io sono è un brano che scrissi per una iniziativa ecologica che avremmo dovuto realizzare in collaborazione con il ministero dell’Ambiente guidato da Sergio Costa. L’intenzione era di coinvolgere tutto il mondo della musica italiana. Doveva essere un brano corale, con contributi di tanti artisti di valore e molto popolari con l’obiettivo di diventare un inno dell’Italia ecologica. Il progetto nacque da un’idea del professore di sociologia della Federico ll Lello Savonardo che mi suggerì anche qualche spunto per il ritornello del brano. Il progetto poi rallentò per essere completamente abbandonato a causa del Covid. Restava comunque un brano potente, scanzonato, solare e allo stesso tempo stimolante e positivo su temi ecologici senza essere pedante e saccente. Abbiamo quindi deciso di pubblicarlo e di farne un singolo con un video molto originale, con la regia di Fré che, in maniera decisamente alternativa, non avendo “potenti” case discografiche alle spalle, sta facendo la propria strada, ottenendo importanti riconoscimenti.

Quanto ritiene importante che iniziative come il Premio Lunezia portino sul palco il tema della sostenibilità?

È importante che i temi ecologici entrino a gamba tesa in tutti gli ambiti. Quello artistico è sicuramente quello in cui sono più presenti, essendo gli artisti solitamente persone sensibili, che amano la bellezza, la vita e Pianeta. Indubbiamente, c’è ancora una resistenza nei festival importanti e in tv l’argomento viene trattato solo da alcuni giornalisti e in orari notturni o nelle trasmissioni d’inchiesta. Non c’è attenzione nei contenitori più ampi e popolari. Dal canto loro, i ragazzi di tutto il mondo sentono enormemente il peso di questo degrado, di questa indifferenza. Si sentono ignorati, criminalizzati e ridicolizzati dagli adulti. Io sono molto arrabbiato per questo atteggiamento, le richieste dei giovani – chiare e nette – non possono essere ignorate. È vergognosa, ad esempio, la volgare ironia che si è fatta in Italia e nel mondo su Greta Thunberg. Il Premio Lunezia ha avuto il grande merito di creare una sezione dedicata a questo tema, è il primo dei premi nazionali di alto livello che si prende questa responsabilità e merita un plauso perché sarà da stimolo per tanti giovani artisti che si cimenteranno nella scrittura di canzoni sull’ambiente con l’opportunità di portarle all’orecchio di tante persone. Dovrebbero fare lo stesso anche Sanremo, il Tenco, il Ciampi, Musicultura perché questo è un tema di grande valore artistico e poetico. Siamo in tanti a parlare nelle canzoni di ambiente e di amore per la natura, farne un filone potrebbe dare ancora più forza al messaggio.

Progetti per il futuro?

Come al solito, tantissimi. La prima cosa che uscirà a febbraio sarà la ristampa su vinile di Mozzarella Nigga, il nostro album del 2016 che conterrà anche un inedito. Nel frattempo, stiamo preparando il nuovo album con un documentario che racconterà la sua genesi e che pensiamo vedrà la luce il prossimo autunno. Da qualche tempo, sono anche alle prese con una nuova forma creativa: la scrittura di un libro che, partendo dal mio percorso artistico e umano, vuole raccontare come dal caos possa generarsi l’armonia, dalla spazzatura possano nascere splendidi strumenti musicali, ma anche come nel degrado sociale si nascondano qualità e persone di grande valore, da scoprire se solo si desse loro la possibilità di farsi conoscere. Un modo per guardare il mondo da un diverso punto di vista. Conterrà anche indicazioni su come costruire alcuni dei miei strumenti e consigli su come relazionarsi con i ragazzi per ottenere la loro attenzione quando si conducono laboratori, data la mia ventennale esperienza sul campo. Insomma, qualcosa di realmente utile, da utilizzare con creatività, proprio come uno strumento riciclato.

Quella di Capone è una lettura della musica capace di unire in maniera indissolubile arte e valore sociale. Una sinergia niente affatto banale ma assolutamente necessaria in un’epoca in cui la razionalità e il pragmatismo sembrano aver soppiantato in maniera radicale la poesia. Eppure, la storia lo insegna, i grandi cambiamenti hanno saputo trovare la loro via anche passando dai vicoli delle arti nel loro complesso. Monito, questo, che il Premio Lunezia pare aver colto al volo, esattamente come Maurizio Capone e i suoi compagni di avventura.