La notte di San Silvestro è necessario non solo impedire i botti ma anche fermare la moda delle lanterne volanti cinesi, oggetti che rischiano di provocare incendi in boschi e aree secche per le anomali condizioni climatiche. Senza dimenticare che inquinano l’ambiente e mettono in pericolo gli animali che possono inconsapevolmente ingoiarli.

A lanciare l’allarme è Coldiretti in riferimento alla diffusione dei palloncini di carta che ondeggiano nel vuoto grazie all’aria calda prodotta dalla fiammella di uno stoppino.

Coldiretti spiega che i resti di queste mini mongolfiere non sono sempre biodegradabili e alcune hanno parti in filo di ferro che rischiano di finire nella dieta degli animali. Inoltre, conclude l’associazione, è evidente il rischio di favorire incendi nelle attuali condizioni climatiche e vegetazionali, caratterizzate da condizioni di gran secco, abbinate a vento in alcune parti del territorio.

