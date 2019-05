È piccola, ma ha una storia antica. L’isola di Capo Passero fino alla metà del XVIII secolo era collegata alla terraferma da un sottile istmo sabbioso fino alla “Spiaggia del Collo”, nelle immediate vicinanze del centro di Portopalo. Successivamente le correnti hanno determinato la sommersione di questa lingua di sabbia, formando così l’attuale canale largo circa 300 metri. Sulle sponda occidentale di Capo Passero sono ancora presenti i caseggiati della vecchia Tonnara, risalenti al 1640, dove ci sono gli scieri (le imbarcazioni utilizzate per la pesca dei tonni) e le grandi ancore di ferro. All’interno dell’isola le rovine di una chiesa intitolata alla Madonna del Carmelo, eretta nel XVII secolo, ed il Forte di Capo Passero.

Questo gioiello naturale rischia di diventare altro. Sia l’antica tonnara, sulla terraferma, sia l’isolotto sono oggetto di una compravendita. Un gruppo mantovano vorrebbe realizzare in questi siti un progetto che prevede la creazione sull’isolotto di 18 suite nei magazzini e un ristorante d’eccellenza e nella tonnara, sulla terraferma, 110 stanze, bar, ristorante, centro benessere, piscine e solarium. Peccato che l’isola di Portopalo di Capo Passero sia una riserva, dove sono, quindi, vietati interventi edilizi diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria. Al progetto si oppone nettamente Legambiente Sicilia. «Non siamo pregiudizialmente contrari al recupero di manufatti storici e ad un loro utilizzo a fini produttivi, – dichiara il presidente Gianfranco Zanna – ma non possiamo accettare questo progetto che appare come una speculazione immobiliare e che sicuramente non rispetta le leggi di tutela e la storia dei luoghi. Siamo estremamente preoccupati che la Soprintendenza di Siracusa ed il Comune di Capo Passero, facciano finta di non sapere che l’isolotto sia una riserva naturale, ed in particolare la prima, disconosca e annulli le previsioni del piano paesistico per un’area dove è prevista la massima tutela». Gli fa eco Paolo Tuttoilmondo di Legambiente Sicilia. «Il mancato completamento dell’iter istitutivo della riserva naturale da parte della Regione e lo stato di abbandono dei magazzini, delle ancore e delle barche in essi contenuti, non possono giustificare alcun intervento vietato dalle norme di tutela dell’area, sia paesaggistiche sia naturalistiche. Crediamo, invece, che l’istituzione della riserva naturale e una sua gestione sostenibile e intelligente, insieme all’apertura alla fruizione del Forte che la domina, di proprietà della Regione, possano offrire anche interessanti opportunità economiche». L’Isola di Capo Passero è, infatti, inserita nel Piano Regionale delle Riserve del 1991. Nelle aree di Piano, sono vietati anche movimenti di terra non finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole. L’intervento proposto riguarda la “ristrutturazione e rifunzionalizzazione” dei magazzini dell’ex tonnara con “cambio di destinazione d’uso in struttura ricettiva-turistica” nonché opere esterne in area a inedificabilità assoluta entro la fascia dei 150 metri dal mare. Inoltre, ad esempio non si dice nulla sugli scarichi dei reflui o sull’approvvigionamento idrico ed elettrico. Di conseguenza, anche l’autorizzazione della Soprintendenza è da ritenere illegittima. Legambiente Sicilia, quindi, diffida la Soprintendenza di Siracusa a revocare in autotutela l’autorizzazione data e presenterà un ricorso gerarchico all’assessorato regionale ai Beni culturali chiedendo al nuovo assessore l’annullamento dell’autorizzazione della Soprintendenza. Infine, presenterà ricorso all’assessorato regionale al Territorio ed Ambiente, titolare della riserva naturale, per gli aspetti riguardanti le leggi regionali in materia ambientale e per alcuni aspetti della Vinca (valutazione di incidenza ambientale, ndr).

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell'informazione ambientale in Italia.