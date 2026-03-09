La Polizia Municipale ha scoperto e sequestrato l’area di 12mila mq in località Foce Sele. Stoccati rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Ancora attivo un sistema illecito di smaltimento liquami da un’azienda adiacente. Due denunce

La Polizia Municipale di Capaccio a Paestum, in provincia di Salerno, ha scoperto e sequestrato una vasta discarica abusiva in località Foce Sele. L’area, estesa per circa 12 mila metri quadrati, si trovava all’interno di un’ex azienda zootecnica ormai dismessa. Denunciati all’Autorità giudiziaria l’amministratore unico e una società con sede legale ad Avellino, proprietari dell’azienda zootecnica in attività e affittuari del fondo dove sorge l’ex struttura trasformata in discarica.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia Municipale con la collaborazione dell’Ufficio Urbanistica del Comune e dei volontari del Wwf Italia e dell’associazione Noeta. Durante i controlli è emersa la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, stoccati illegalmente.

Gli accertamenti hanno inoltre portato alla luce un sistema illecito di smaltimento dei liquami provenienti da un’azienda zootecnica adiacente, tuttora in attività. I reflui venivano raccolti in due vasche e successivamente trasferiti in una terza vasca situata nell’area dismessa, collegata attraverso una tubatura interrata e nascosta. Da qui, attraverso un’apertura realizzata nella parete della vasca, i liquami venivano sversati direttamente sul terreno e nelle acque superficiali di un canale consortile che confluisce nel fiume Sele, con gravi rischi per l’ambiente e l’ecosistema locale.

L’intera area e numerose attrezzature agricole sono state poste sotto sequestro preventivo.