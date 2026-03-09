martedì 10 Marzo 2026
Inquinamento

A Capaccio, in Campania, sequestrata maxi discarica abusiva in ex azienda zootecnica

Redazione
di Redazione
0
0
liquami-zootecnici
Foto d'archivio - liquami zootecnici
La Polizia Municipale ha scoperto e sequestrato l’area di 12mila mq in località Foce Sele. Stoccati rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Ancora attivo un sistema illecito di smaltimento liquami da un’azienda adiacente. Due denunce

La Polizia Municipale di Capaccio a Paestum, in provincia di Salerno, ha scoperto e sequestrato una vasta discarica abusiva in località Foce Sele. L’area, estesa per circa 12 mila metri quadrati, si trovava all’interno di un’ex azienda zootecnica ormai dismessa. Denunciati all’Autorità giudiziaria l’amministratore unico e una società con sede legale ad Avellino, proprietari dell’azienda zootecnica in attività e affittuari del fondo dove sorge l’ex struttura trasformata in discarica.
L’operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia Municipale con la collaborazione dell’Ufficio Urbanistica del Comune e dei volontari del Wwf Italia e dell’associazione Noeta. Durante i controlli è emersa la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi, stoccati illegalmente.

Gli accertamenti hanno inoltre portato alla luce un sistema illecito di smaltimento dei liquami provenienti da un’azienda zootecnica adiacente, tuttora in attività. I reflui venivano raccolti in due vasche e successivamente trasferiti in una terza vasca situata nell’area dismessa, collegata attraverso una tubatura interrata e nascosta. Da qui, attraverso un’apertura realizzata nella parete della vasca, i liquami venivano sversati direttamente sul terreno e nelle acque superficiali di un canale consortile che confluisce nel fiume Sele, con gravi rischi per l’ambiente e l’ecosistema locale.
L’intera area e numerose attrezzature agricole sono state poste sotto sequestro preventivo.

Summary
A Capaccio, in Campania, sequestrata maxi discarica abusiva in ex azienda zootecnica
Article Name
A Capaccio, in Campania, sequestrata maxi discarica abusiva in ex azienda zootecnica
Description
La Polizia Municipale ha scoperto e sequestrato l'area di 12mila mq in località Foce Sele. Stoccati rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Ancora attivo un sistema illecito di smaltimento liquami da un'azienda adiacente. Due denunce
Author
Publisher Name
La Nuova Ecologia
Publisher Logo
Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Ricevi in omaggio l'annuario 2025: Un anno di ambiente in cento notizie
A segnare gli ultimi dodici mesi è Trump, paladino del negazionismo climatico. Non fanno quasi più clamore, invece, i record negativi su caldo, eventi estremi, fusione dei ghiacciai e incendi. Oltre la cronaca c’è però l’inarrestabile crescita delle rinnovabili. Ci salverà il mercato?
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

ARGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

AEGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.

E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.

Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.

Editoriale la nuova ecologia

Editoriale la nuova ecologia

Cookie Policy

Aggiorna le tue preferenze sui cookie

Accessibility by WAH