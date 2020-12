Sostenibilità e coltivazione biologica per vini di qualità

È il “marchio di fabbrica” delle Cantine Pellegrino i cui vigneti, situati nel lembo più occidentale della Sicilia, garantiscono dal 1880 una produzione rispettosa del territorio e attenta all’ambiente

Salvaguardia del territorio. Coltivazione delle uve con metodo biologico. Scelte green in tutti gli ambiti di produzione, dall’illuminazione alla logistica, dalla gestione dei rifiuti all’utilizzo di risorse idriche, fino al contenimento di ogni forma di inquinamento ambientale. È questo il “marchio di fabbrica” delle Cantine Pellegrino i cui vigneti, situati nel lembo più occidentale della Sicilia, garantiscono dal 1880 vini di pregiatissima qualità.

Il rispetto dell’ambiente passa attraverso scelte che, quotidianamente, la famiglia Pellegrino mette in pratica. Sono scelte sostenibili come, ad esempio, quella di risparmiare energia grazie all’utilizzo di tecnologia led per l’illuminazione dell’azienda, e il considerevole ricorso al fotovoltaico, con impianti che permettono di autoprodurre un’elevata quota di energia da fonti rinnovabili.

“Pellegrino si impegna nella tutela del territorio coltivando uve esclusivamente in biologico – conferma il presidente di Cantine Pellegrino Benedetto Renda – Scelte green riguardano tutti gli ambiti di produzione: illuminazione, logistica, gestione rifiuti, risorse idriche e contenimento delle forme di inquinamento”. Ma non solo. Nei suoi cicli produttivi l’azienda predilige, inoltre, l’utilizzo di materiali riciclabili, come carta, cartone e plastica. Quasi assenti sono le emissioni in atmosfera da parte della cantina, che considera anche l’acqua un bene prezioso, tanto da scegliere di farne un consumo controllato grazie a due pozzi di proprietà. E poi c’è la cura certosina nel coltivare le vigne e, nel farlo, l’impegno di tutelare il paesaggio.

Il tutto, spiega l’azienda, “intessendo con il territorio di appartenenza un rapporto di rispetto verso una terra da amare, tutelare e tramandare alle future generazioni”. Una storia di famiglia che va avanti, ininterrottamente, da 135 anni. E che promette di proseguire a lungo.