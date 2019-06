di DAVIDE DI VITO

La canapa sativa salverà la Terra. Assorbe CO2, cresce senza chimica e “sequestra” le sostanze inquinanti dai terreni contaminati. Una coltura che anche in Basilicata ha trovato terreno fertile grazie all’impegno dei ragazzi della cooperativa Lucanapa. “Ritornare alla terra” in maniera innovativa e sostenibile è un modo di contrastare lo spopolamento dei piccoli centri e creare lavoro. «L’idea di coltivare la canapa è nata nel 2012 per creare occupazione al Sud attraverso la valorizzazione del territorio e la tutela ambientale – afferma Riccardo Sabatiello, presidente di Lucanapa – Inizialmente abbiamo fondato l’associazione per raccogliere tutti i soci produttori della materia prima in una filiera corta e controllabile, nel 2014 siamo poi partiti con la cooperativa per trasformare e commercializzare i prodotti derivati dalla pianta. Produciamo olio ricco di omega 3, farine senza glutine e integrali derivate dai semi macinati a pietra, biscotti, pasta, taralli oltre a cosmetici, tisane e infiorescenze. Tutto con packaging biodegradabile e rigorosamente senza plastica. Fare economia al Sud non è semplice ma è possibile mettendo insieme realtà che esistono, abbattendo i pregiudizi».

La coltivazione di questa varietà è un po’ un ritorno al passato: la canapa sativa infatti era coltivata in Italia fino agli anni ’40. Fu poi abbandonata per ragioni economiche. Oggi la situazione è molto cambiata sul territorio nazionale, grazie anche alla legge n. 242 del 2016 che ne promuove la coltivazione, la filiera agroindustriale e ne conserva la biodiversità. Basti pensare che in Italia i campi coltivati di canapa sono passati dai 400 ettari nel 2014 ai quasi 4.000 attuali. Il mercato è in costante crescita, con un giro d’affari stimato in 40 milioni di euro. Tra l’altro la canapa, assorbendo il carbonio, rappresenta sempre più una fonte alternativa per contrastare il cambiamento climatico così come prevede l’Accordo sul clima di Parigi del 2015.

La cooperativa Lucanapa, in quattro anni di incessante attività, ha attivato diverse collaborazioni con scuole, enti di ricerca ed enti pubblici per sviluppare idee e nuovi progetti. «L’ultimo in ordine di tempo è “Fitofibra” – continua Sabatiello – un progetto lanciato in Val d’Agri, insieme all’università degli studi della Basilicata e la Confederazione italiana agricoltori. Si tratta di un laboratorio con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sullo stato di salute dei territori. E sensibilizzare i cittadini sull’uso della canapa, trovando nuove soluzioni per la bonifica dei terreni. Abbiamo tenuto diversi incontri pubblici in alcuni comuni dell’area per spiegare anche i vantaggi della canapa in termini economici, energetici e di emissioni».

La Val d’Agri è diventato un vero e proprio “centro” per le attività sperimentali della cooperativa, partendo dai giovani. I campi di coltivazione dimostrativi e la realizzazione di un mattone in calce-canapa sono state occasioni di coinvolgimento dei ragazzi dell’Istituto tecnico agrario di Villa d’Agri. Molteplici sono state poi le attività con i centri di ricerca. Una su tutti: lo studio del Cnr di Tito Scalo, in provincia di Potenza, sulla capacità della pianta di rigenerare i terreni contaminati grazie al processo di fitodepurazione. Insomma, la canapa sembra esprimere davvero una grande occasione in termini economi, energetici ed ambientali per la Basilicata. E l’Italia.

