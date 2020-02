Questa settimana il governo federale canadese avrebbe dovuto decidere se approvare il progetto da 20,6 miliardi di dollari e 260.000 barili al giorno. Fonti vicine al progetto hanno confermato a CBC News che la domanda è stata ritirata. “Siamo delusi di essere arrivati ​​a questo punto” ha scritto il CEO e presidente Don Lindsay in una lettera indirizzata al ministro federale dell’ambiente Jonathan Wilkinson.

La cava dell’azienda Teck Resources avrebbe coperto una superficie di 292 km quadrati: il tutto, in un territorio al confine con quelli di alcune popolazioni indigene, nell’ultima regione al mondo abitata dal bisonte americano delle foreste (Bison bison athabascae) e a una trentina di km appena dal Wood Buffalo National Park, il più grande Parco Nazionale del Canada, tutelato dall’Unesco.

Lindsay ha scritto che i clienti vogliono politiche che conciliano lo sviluppo delle risorse e il cambiamento climatico – questione che la regione deve ancora raggiungere, ma non ha chiarito se la regione a cui si riferiva fosse Alberta o il Canada. “Sfortunatamente, il crescente dibattito su questo tema ha posto Frontier e la nostra azienda all’interno di questioni molto più ampie che devono essere risolte. In quel contesto, è ora evidente che non esiste un percorso costruttivo per il progetto”, ha affermato.

In seguito all’annuncio di Teck, Wilkinson e il ministro delle risorse naturali Seamus O’Regan hanno confermato che il gabinetto non prenderà più una decisione sul progetto. “Come giustamente sottolineato da Teck, e come molti nel settore sanno, gli investitori globali e i consumatori sono sempre più alla ricerca dei prodotti più puliti disponibili e dello sviluppo sostenibile delle risorse”, si legge nella nota.

Quattordici comunità indigene First Nations e Metis avevano firmato accordi di partecipazione con la società sulla miniera, e il progetto era in attesa di approvazione da parte del governo del Primo Ministro Justin Trudeau, che era stato previsto per la fine del mese. Il governo avrebbe dovuto discutere del progetto nella riunione di martedì. Doveva prendere una decisione entro la fine della settimana.

Wilkinson ha segnalato per settimane che la discussione del governo avrebbe dovuto includere il fatto che la provincia di Alberta non ha fissato obiettivi specifici per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, e in questi giorni ha chiesto espressamente al governo Alberta di imporre il proprio tetto sulle emissioni provenienti dalla zona petrolifera.

Greenpeace, intanto, applaude la decisione. Keith Stewart, senior analyst energy di Greenpeace Canada, ha dichiarato di essere sorpreso dalla decisione di Teck di ritirare il progetto, ma ritiene che sia la scelta più giusta. “Questo progetto non ha mai avuto un senso economico; non ha avuto senso dal punto di vista climatico; in realtà non sarebbe mai dovuto accadere”, ha detto Stewart a CBC News. “Questo era un progetto che avrebbe potuto avere senso 10 anni fa. Certamente non lo è oggi”, ha detto.”La promessa del Canada non sarà realizzata fino a quando i governi non potranno raggiungere un accordo su come saranno affrontate le questioni della politica climatica nel contesto dello sviluppo responsabile del settore energetico”, ha scritto Lindsay. “Senza chiarezza su questa domanda critica, la situazione che ha affrontato Frontier dovrà essere affrontata anche progetti futuri e sarà molto difficile attrarre investimenti futuri, sia nazionali che esteri”.