Canada, settimana di caldo record con 719 morti

Si tratta di una cifra senza precedenti: è di tre volte superiorie alla media dei decessi in questo periodo. A peggiorare la situazione anche gli incendi boschivi causati dai fulmini

Oltre 700 morti, 719 per le precisione. Sono i morti per il caldo in Canada occidentale. Una cifra senza precedenti: è di tre volte superiore alla media di decessi in questo periodo. Lo ha spiegato la capo medico legale della British Columbia, Lisa Lapointe. Si tratta dell’effetto di una “cupola termica” di alta pressione: una rara combinazione di pressione eccezionalmente alta nell’entroterra e bassa vicino alla costa che ha generato un forte flusso d’aria da est a ovest, contribuendo a spingere l’aria fresca dell’oceano lontano dalla costa. Inoltre, man mano che l’aria calda scorre sopra la catena delle Cascade, diventa ancora più calda mentre discende i pendii occidentali della catena.

Clima: i fulmini scatenano incendi boschivi

A peggiorare la situazione oltre 130 maxi incendi boschivi, in gran parte scatenati da fulmini, stanno devastando il Canada occidentale. Il governo federale intende inviare aerei militari per aiutare i pompieri a contenere le fiamme.

Negli ultimi due giorni è quasi decuplicato il numero di fulmini rispetto alla stesso periodo dell’anno scorso. Questo fenomeno è in parte dovuto all’ondata di caldo record ed è all’origine degli incendi che stanno mettendo a dura prova in particolare la Columbia Britannica. In questa provincia e nell’Alberta occidentale fra le ore 15 di mercoledì e le ore 6 di giovedì sono stati rilevati oltre 710 mila fulmini, 600 mila dei quali non hanno colpito la terra.

Nei giorni scorsi circa mille persone sono state evacuate quando un incendio ha bruciato il 90% della piccola città di Lytton, che ha stabilito un record nazionale per la temperatura più alta, raggiungendo i 49,6°C.

Ottawa si sta preparando a inviare rinforzi nella Columbia Britannica, dove divampano oltre un centinaio di incendi che si sono aggiunti all’ondata di caldo senza precedenti che sta devastando la zona occidentale del Paese e gli Stati Uniti come ha annunciato il primo ministro canadese Justin Trudeau. “Interverremo nella zona – ha detto Trudeau – per portare il nostro aiuto e aiutare nella ricostruzione”.