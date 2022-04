L’estate dei volontari per la natura

All’insegna della pace e della riconciliazione parte la nuova stagione dei campi di volontariato di Legambiente, in Italia e all’estero. Un’occasione di impegno, divertimento e socialità

di Giorgia Chiocchini

Dal mensile di aprile. Riparte la stagione dei campi e del volontariato di prossimità di Legambiente, per dare spazio alla voglia di impegnarsi per un mondo migliore ma anche di divertirsi, sorridere e “sporcarsi le mani” a supporto delle comunità locali. La stagione estiva in Italia è inaugurata dal campo di Lampedusa (18-26 giugno), primo di una serie che coinvolgerà i volontari nella tutela della Spiaggia dei Conigli, dove l’obiettivo è garantire le condizioni ambientali idonee all’ovodeposizione della tartaruga marina Caretta caretta. Seguiranno i campi di swimtrekking in Toscana, Campania e Sardegna e tantissimi campi di tutela ambientale in Salento, Carnia e Umbria. A chi desidera partecipare attivamente a un progetto ambientale, diventare protagonista della tutela, del ripristino, della valorizzazione di un territorio e della cultura che custodisce, lavorando a contatto con le persone che lo vivono, Legambiente offre moltissime opportunità per tutte le fasce di età e per soddisfare ogni voglia di esperienza: dal volontariato di prossimità, con attività che si svolgono in giornata, ai soggiorni estivi per bambini e ragazzi (under 14), dai campi di volontariato per famiglie (con adulti e bambini dai 4 ai 12 anni) a quelli per adulti (over 18) e per minorenni (dai 14 ai 17 anni).

«La storia dei campi di volontariato comincia più di cento anni fa con i primi storici progetti di ricostruzione delle zone distrutte dalla Prima guerra mondiale da parte di volontari internazionali, all’insegna della pace e della riconciliazione – spiega Mattia Lolli, responsabile volontariato di Legambiente – È con questo stesso spirito che anche quest’anno l’associazione ambientalista organizza i suoi progetti di volontariato in Italia e all’estero». Tra le attività previste, accompagnate da momenti formativi per approfondire le diverse tematiche ambientali, ci sono il controllo e l’analisi delle acque, beach, park e river litter, attività in collaborazione con la Rete parchi e aree protette, monitoraggi su biodiversità, illeciti ambientali e beni culturali. I campi in Italia sono organizzati dai circoli di Legambiente presenti su tutto il territorio nazionale. All’estero, invece, ne sono responsabili le associazioni straniere che fanno parte, insieme a Legambiente, di uno dei più grandi network internazionali di volontariato, l’Alliance of european voluntary service organisation. Partecipano volontari da tutto il mondo e all’estero la lingua ufficiale è l’inglese.

Lampedusa, l’isola delle tartarughe

Periodo: primo turno 18/6-27/6, ultimo turno 25/9-4/10

Luogo:Lampedusa (Ag)

Progetto: i campi si svolgono nella spiaggia dell’Isola dei Conigli, zona A di riserva naturale e sito di deposizione della tartaruga marina Caretta caretta con una duplice finalità: contribuire alla tutela della spiaggia, intensamente frequentata, per garantire le condizioni idonee all’ovodeposizione e poi sorvegliare e proteggere i nidi dalla deposizione alla schiusa. Questi campi sono una grande occasione per quanti vogliono prendersene cura in uno dei luoghi più belli e preziosi di Lampedusa e del Mediterraneo.

Lavoro: turni giornalieri di 6-7 ore e turni notturni di 8–10 ore. Quelli giornalieri sono finalizzati al controllo della balneazione con sorveglianza, informazione e sensibilizzazione dei bagnanti per far rispettare i regolamenti vigenti nella riserva. In spiaggia, i volontari sorveglieranno gli eventuali nidi deposti e daranno informazioni a chi vuol conoscere la biologia riproduttiva di Caretta caretta. I volontari parteciperanno anche alle attività di salvaguardia e sorveglianza (diurna e notturna) di eventuali nidi deposti in altre spiagge dell’isola che rientrano nelle competenze dell’ente gestore della riserva.

Alloggio: campeggio

La Spiaggia di Nemo

Periodo:02/7-11/7

Luogo: Gallipoli (Le)

Progetto: in adempimento all’incarico conferito al circolo di Legambiente dall’autorità di gestione del Parco, obiettivo del campo di volontariato è dare seguito al laboratorio di spiaggia chiamato “La Spiaggia di Nemo”, realizzato nelle estati 2020 e 2021 e definitivamente attrezzato delle infrastrutture dal Comune nel corso dell’ultimo anno, estendendone l’esperienza alle aree della Duna Grande e di Punta della Suina. In quest’ultima verranno realizzate infrastrutture elementari di tutela e azioni per aggregare, informare e educare la comunità di spiaggia. Si realizzeranno inoltre le strutture minime di conservazione.

Lavoro: i ragazzi divisi in quattro gruppi a rotazione effettueranno: il monitoraggio generale del parco, in particolare dell’impatto turistico e le verifiche alle infrastrutture esterne; il monitoraggio naturalistico della spiaggia del Pizzo per rilevare l’eventuale nidificazione della tartaruga comune Caretta caretta e il monitoraggio del nido, se presente; la realizzazione delle infrastrutture leggere di protezione della scarpata dunare; azioni preventive e di supporto all’antincendio boschivo.

Alloggio: campeggio

Ecosistema Costa Verde

Periodo: 5-14/7, 20-29/7, 18-27/8

Luogo: Montevecchio, Guspini

Progetto: studio e monitoraggio della biodiversità marina ridotta dall’attività di pesca intensiva. È prevista la sistemazione della sentieristica, la pulizia delle sorgenti e la raccolta dei rifiuti nelle spiagge.

Lavoro: ripristino ambientale con la sistemazione della segnaletica Cai lungo i sentieri che da Montevecchio portano alle spiagge della Costa Verde. È prevista la raccolta e catalogazione dei rifiuti nelle spiagge (beach litter); il ripristino e la pulizia delle sorgenti; il monitoraggio della fauna selvatica e della biodiversità marina.

Alloggio: ex scuola elementare

Coltiviamo l’umanità

Periodo: 1/6 -10/09

Luogo: Capaccio

Progetto: Dal 2015 Legambiente Paestum si è attivata per offrire relazioni umane e sociali ai cittadini dei paesi terzi che vivono in condizioni di precarietà e di disagio, pur essendo molti di loro parte attiva del tessuto produttivo dei comparti agricolo e turistico. Da qui la decisione di “prendere casa” e l’idea di ampliare l’esperienza OrtoMondo in housing sociale, una prospettiva abitativa condivisa e aperta alla città che intende “seminare” e promuovere innovazione sociale. Nel complesso abitativo con intorno un ettaro di terreno sono ospitate 16 persone, uno degli alloggi è destinato all’ospitalità dei volontari.

Lavoro: il volontario sarà impegnato in attività connesse alla gestione della OrtoMondo: cura degli orti sociali, cura degli spazi esterni della casa, piccole manutenzioni della struttura, e animazione sociale con i migranti residenti nella struttura.

Alloggio: appartamento formato da una camera da letto, una stanza soggiorno cucina e un bagno.

Contributo di partecipazione

Campi in Italia dai 200 ai 300 euro, campi all’estero 120 euro. Alcune associazioni straniere chiedono un contributo aggiuntivo, che può variare da 160 a 300 euro. A ogni contributo di partecipazione è necessario aggiungere la quota tessera 2022 (20 euro, 30 con abbonamento a “Nuova Ecologia”), salvo per chi ne sia già in possesso.

