Inquinamento e perdite di gas, “Non turiamoci il naso”

Questo contenuto è riservato a chi sostiene Nuova Ecologia! Un anno di approfondimenti e inchieste originali in esclusiva per te a soli 9,90€ ABBONATI Sei già abbonato? ACCEDI

Sono 150 i punti di dispersione di metano individuati da Legambiente in 16 impianti tra Sicilia, Campania e Basilicata. Ma in Italia manca una norma per imporre monitoraggio, rilevamento e riparazione delle perdite