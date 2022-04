Poesia e natura nell’opera di Camillo Sbarbaro

Un intreccio esplorato dal lichenologo in un nuovo volume dei Meridiani Mondadori

Dal mensile di marzo – “Ho scritto un unico libro”, amava dire il poeta Camillo Sbarbaro, di cui esce in questi giorni Poesie e prose nella collana dei Meridiani Mondadori, opera che fissa definitivamente il canone della sua produzione letteraria. La sua prima poesia pubblicata, d’altronde, si intitola “Il pino” e dice: “Si torce il pin rachitico / sulle ferrigne creste, / sotto lo schiaffo o al brivido / di borea che l’investe”. Che Sbarbaro si spieghi alla luce di questo continuo e tassonomico confronto col mondo naturale si evince dal fatto che alla sua grande passione aveva dedicato la sua ultima fatica: Licheni. Un campionario del mondo. I licheni sono stati infatti l’universo di Sbarbaro, una passione nata da bambino nelle passeggiate nella Liguria interna col padre.

Divenuto da adolescente appassionato di erbari, poi un lichenologo di fama internazionale, erede del grande Acharius, allievo di Linneo, Sbarbaro ha raccolto e talvolta venduto collezioni fino in Svezia e in Giappone, che ora è possibile ammirare nei musei di Harvard, Chicago e Yokohama. «Sbarbaro non frequentava il mondo accademico e il suo interesse per i licheni era principalmente estetico, ma era attratto da queste forme “neglette, povere, di vita” e nel corso degli anni radunò una delle più importanti raccolte italiane del XX secolo – spiega Marilù Tavano, botanica del Museo civico di storia naturale Doria di Genova – Amava passeggiare, armato di scalpello e martelletto, lungo le coste e le colline della Liguria per raccogliere licheni. I risultati delle sue ricerche sono sintetizzati in una decina di articoli scientifici che rappresentano i migliori contributi floristici riguardanti l’Italia apparsi in quel periodo. Intrattenne rapporti e scambi con i più famosi lichenologi stranieri dell’epoca, ai quali inviò gran parte dei suoi campioni per l’identificazione. Il materiale da lui raccolto, conservato al Museo di Genova e nei più importanti musei del mondo, ha portato alla descrizione di 127 specie nuove, una ventina delle quali sono dedicate al suo nome».

Erbario in mostra

L’Erbario Sbarbaro fu donato al Museo genovese a più riprese tra il 1963 e il 1964. Successivamente, nel 1966, fu ordinato da Fabio Cevasco, lichenologo e suo amico. La raccolta di licheni di Sbarbaro è conservata in un grande armadio a due ante, a sette ripiani. Gli esemplari sono 2.754 e sono racchiusi in buste di carta gialla resistente con il nome scientifico del lichene (genere e specie) e i dati relativi alla località, alla data di raccolta e al raccoglitore. «Gli esemplari racchiusi in buste – spiega la dottoressa Tavano – sono essenzialmente quelli più piccoli, mentre vi sono poi alcuni esemplari più grandi e “appariscenti” conservati in buste più grandi. Alcune riportano i dati con la calligrafia di Sbarbaro, mentre altre hanno un cartoncino scritto a macchina, incollato sul fronte. Questi sono i campioni che Sbarbaro ottenne in cambio da altri musei o istituzioni scientifiche da ogni parte del mondo, perché aveva rapporti con i più famosi lichenologi dell’epoca». Le buste dell’Erbario Sbarbaro vennero sistemate da Cevasco in cinquanta scatole, numerate progressivamente. All’interno si susseguono 41 famiglie, ciascuna evidenziata da un cartoncino-indice numerato da 1 a 41, e all’interno di ogni famiglia si susseguono i vari generi disposti in ordine alfabetico. Questa classificazione seguita da Cevasco, basata sul sistema Zhalbruckner (botanico austriaco specializzato nello studio dei licheni), permette di trovare facilmente le specie raccolte dal 1930 in poi, soprattutto in Liguria di Ponente e Val Bisagno.

Un nesso naturale

Camillo Sbarbaro è nato a Santa Margherita Ligure (città che gli ha dedicato un museo) il 12 gennaio 1888 e morto a Savona, il 31 ottobre 1967, dopo lunghi anni a Spotorno e dopo essere passato per Genova, impiegato all’Ilva. Molti, in eco scolastica, lo ricorderanno come il poeta di “Taci, anima stanca di godere / e di soffrire (all’uno e all’altro vai / rassegnata)”. O di “Padre, se anche tu non fossi il mio / padre, se anche fossi un uomo estraneo, / per te stesso egualmente t’amerei” dalla raccolta Pianissimo. «Sbarbaro faceva un continuo lavoro sulle edizioni. Rimaneggiava e variava – ricorda Giampiero Costa, che ha curato il volume per Meridiano Mondadori – Abbiamo riportato tutto per coerenza alle prime edizioni pubblicate. Ma crediamo, al di là del lavoro filologico, che sia un poeta moderno e vicino ai giovani, con una forte capacità empatica».

Riguardo al nesso poesia-natura, Costa sottolinea: «Parlare di Sbarbaro e natura è la stessa cosa. Noi nel volume abbiamo potuto dedicare solo note agli scritti scientifici per ragioni di spazio, ma è evidente che il nesso sia intenso e dialettico». Fa impressione notare la strana contiguità del suo lavoro sul breve rappresentato dal verso curato con la ricerca, la nomenclatura e la cura di questi piccolissimi reperti dei suoi erbari. Sembra quasi che la lezione del poeta ligure sia da cercare in questa focale stretta.