Cambiare rotta sulle specie migratorie

Presentato a Samarcanda, in Uzbekistan, il primo studio mondiale sulle specie migratorie, essenziali per il mantenimento degli ecosistemi. In calo il 44% delle popolazioni. Sovrasfruttamento e perdita di habitat le minacce più gravi

Questo contenuto è riservato a chi sostiene Nuova Ecologia! Un anno di approfondimenti e inchieste originali in esclusiva per te a soli 9,90€ ABBONATI Sei già abbonato? ACCEDI