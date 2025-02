I cambiamenti climatici aumentano il rischio di problemi di salute nei bambini

Una ricerca condotta della Città della salute di Torino ha evidenziato difficoltà respiratorie nei bambini esposti a eventi climatici estremi nel primo anno di vita

Gli eventi climatici estremi, causati dal cambiamento climatico, aumentano i rischi per la salute sulle generazioni più giovani. È quanto emerso dallo studio Exposure to climate change-related extreme events in the first year of life and occurrence of infant wheezing, condotto da un team di ricerca dell’Epidemiologia della città della salute e dell’Università di Torino e pubblicato sulla rivista Enviroment International.

Lo studio effettuato all’interno della coorte di nascita NINFEA (un progetto scientifico il cui scopo è migliorare la conoscenza dei fattori che durante la gravidanza, nel periodo perinatale e nel corso dell’età evolutiva influenzano la salute delle persone nell’arco della vita) ha evidenziato difficoltà respiratorie negli individui esposti agli eventi climatici estremi durante il primo anno di vita. In particolare, le ondate di calore e la siccità provocano un rischio maggiore di respiro sibilante nei neonati tra i 6-18 mesi. Ogni ondata di calore nel primo anno di vita aumenta del 16% il rischio di questa problematica.

I risultati confermano la necessità di intervenire sul clima per proteggere la salute dei bambini nei primi anni di vita, poiché l’esposizione cumulativa a eventi climatici estremi durante l’infanzia potrebbe avere un impatto sulla salute a lungo termine.

Lo studio ha reclutato donne incinte per 11 anni in Italia, consentendo lo sfruttamento della variabilità climatica in base al luogo e all’ora di nascita. Sono stati combinati indirizzi geocodificati con dati climatici, per ricavare l’esposizione cumulativa dei bambini agli eventi estremi durante il loro primo anno: ondate di calore (3 + giorni consecutivi, con temperatura massima > 35 °C), giorni con incendi boschivi pm2,5 >15 μg/m3 e precipitazioni giornaliere > 100 mm; mesi con siccità eccezionale.

«I risultati di questo studio – spiega Silvia Maritano, prima autrice dell’articolo e ricercatrice del dell’Università di Torino presso l’Unità di epidemiologia AOU città della salute e della scienza di Torino – sottolineano l’importanza di considerare le conseguenze del cambiamento climatico come potenziali determinanti di patologie croniche in ottica longitudinale. Questo lavoro apre la strada a nuove ricerche sui rischi a lungo termine del cambiamento climatico, mettendo in luce l’urgente necessità di politiche congiunte di mitigazione e prevenzione volte a ridurre l’esposizione ai fenomeni meteorologici estremi fin dalle prime fasi di vita delle persone».