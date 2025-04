I cambiamenti climatici minacciano le trasfusioni di sangue

Gli eventi estremi compromettono la conservazione delle scorte, mentre i cambiamenti climatici riducono i potenziali donatori e aumentano al contempo le richieste di trasfusione. Lo studio su Lancet Planetary Health

I cambiamenti climatici minacciano la disponibilità continua di sangue sicuro per le trasfusioni in tutto il mondo. È l’allarme lanciato dai ricercatori dell’Università della Sunshine Coast e della Croce Rossa Australiana Lifeblood su The Lancet Planetary Health, con una revisione completa della letteratura scientifica sul tema, secondo cui il cambiamento climatico potrebbe influire su ogni fase della catena di approvvigionamento del sangue: i problemi di salute, la diffusione di malattie infettive e le condizioni meteorologiche estreme esacerbate dal cambiamento climatico avranno un impatto sulla capacità delle persone di donare e, allo stesso tempo, potrebbero innescare un aumento del bisogno di sangue; una minaccia per la sicurezza e la fornitura di prodotti ematici salvavita. Eventi come aumento delle temperature, disastri naturali, come ondate di calore, inondazioni, cicloni e incendi, oltre a limitare la mobilità di un gran numero di persone, compromettono conservazione, sicurezza e trasporto del sangue, spiega Elvina Viennet, di Lifeblood.

“Lo abbiamo sperimentato di recente con l’ex ciclone tropicale Alfred in Australia, evento meteorologico estremo che ha ridotto drasticamente le scorte di sangue a livello nazionale per la prima volta” hanno spiegato i ricercatori.

Inoltre i cambiamenti climatici contribuiscono alla diffusione di alcune malattie infettive trasmesse attraverso il sangue (febbre dengue, virus del Nilo occidentale e malaria) riducendo i donatori.

Allo stesso tempo, i cambiamenti nella prevalenza delle malattie e nella frequenza dei disastri naturali potrebbero aumentare la richiesta di trasfusioni di sangue a causa di condizioni come le complicanze della gravidanza, le malattie cardiovascolari e la malattia falciforme. Anche condizioni di salute meno evidenti e malattie legate al caldo potrebbero avere un impatto su donatori, personale e volontari.

È urgente ridurre la dipendenza dalle tradizionali catene di approvvigionamento di sangue e disporre di strategie adattabili che offrano risposte rapide alle sfide legate al clima, concludono gli esperti: governi e servizi trasfusionali devono prepararsi con sistemi di allerta precoce, approcci flessibili all’idoneità dei donatori e al trasporto del sangue in caso di emergenza (con l’uso di droni) e banche del sangue ambulanti.