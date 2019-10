Al ClimRisk19, conferenza annuale sul clima in programma a Trento quest’anno dal 23 al 25 ottobre, si è parlato anche di negazionisti del cambiamento climatico e del fatto che nel nostro Paese ve ne siano parecchi. “L’Italia è uno dei paesi europei con la più alta densità di negazionisti del cambiamento climatico: un dato impressionante, che ci sollecita ancora di più, come scienziati ed esperti, a veicolare le informazioni corrette con una comunicazione sempre più incisiva. Dobbiamo combattere in ogni modo le tante, troppe fake-news che circolano nel nostro paese, e non solo”. A dirlo è stato Riccardo Valentini, professore di Ecologia all’Università della Tuscia, membro dell’Intergovernmental panel on climate change (Ipcc) e future president della Sisc (Società Italiana per le Scienze del Clima) a partire dall’1 gennaio 2020.

“Siamo in un momento in cui c’è bisogno più che mai di comunicare e di informare la società: per troppo tempo noi scienziati siamo stati giustamente occupati nello studio, nel fornire dati, modelli. Ora, però – ha sottolineato Valentini – è arrivato il momento di comunicare in modo chiaro e trasparente i rischi ai quali andiamo incontro, le opportunità e le possibili soluzioni. Per questa battaglia abbiamo bisogno di cittadini e associazioni in possesso di informazioni corrette, e il modo in cui certe cose vengono comunicate è fondamentale”.

Infine, tornando sui negazionisti climatici Valentini ha precisato “molti di questi sono anche figure non esperte del tema” e che “tutte le opinioni hanno diritto di tribuna, ma nella comunità scientifica tutte le affermazioni eventualmente proposte vengono valutate e verificate con rigore”.