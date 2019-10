Per la prima volta nella sua storia la California ha diramato un allarme rosso estremo a causa dell’ondata di incendi che da giorni minaccia vaste zone meridionali dello stato americano. Al momento sono 200mila le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. Mentre continua a farsi sempre più critico il bilancio dei danni, con un numero imprecisato di case e di altri edifici completamente distrutti dalle fiamme.

Gli incendi hanno per ora interessato le contee di Los Angeles, Ventura e San Bernardino. Solo a Los Angeles l’incendio, ribattezzato Getty Fire, ha causato l’evacuazione di oltre 7.000 residenti e ridotto in cenere una dozzina di case.

Extreme fire weather conditions across southern CA today with a moderate to strong Santa Ana event developing this morning. Critical fire weather conditions persisting for northern CA today. @NWS @NWSSanDiego @NWSLosAngeles @NWSSacramento @FEMARegion9 @NWSSPC pic.twitter.com/6YW913OGoN

— NWS Western Region (@NWSWestern) October 30, 2019