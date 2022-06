Nel week end dell’11 e 12 giugno Cri partecipa insieme all’associazione ambientalista ai flash mob #BeatTheHeat. Un modo originale per incoraggiare tutti ad adottare misure preventive contro l’aumento delle temperature

Durante la stagione estiva, con le ondate di caldo sempre più costanti, il rischio di avere dei malori per le persone più vulnerabili come neonati, anziani e soggetti con malattie croniche aumentano. Per questo motivo è di fondamentale importanza incoraggiare tutti ad adottare misure preventive tali da proteggere sé stessi e i propri cari con azioni tanto semplici quanto efficaci: mangiare leggero, bere molto, riposare all’ombra ed evitare di stare all’aperto nelle ore calde della giornata.

#BeatTheHeat, 11 e 12 giugno il flashmob

Per diffondere il più possibile queste informazioni, nel week end dell’11 e 12 giugno la Croce Rossa Italiana partecipa insieme a Legambiente ai flash mob #BeatTheHeat, promossi dalla Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Ifrc) in occasione della Giornata mondiale delle ondate di calore del 14 giugno.

Nella due giorni di iniziative gruppi di volontari della Cri e dell’associazione ambientalista si riuniranno in un luogo, una città o una piazza, e, a colpi di musica, passi di danza, recitazione e tanto altro, portando con sé un oggetto rosso o arancione, ribadiranno le tre priorità per affrontare la stagione calda, ovvero riposarsi, bere acqua e stare all’ombra. In particolare. Le iniziative si terranno a Torino, Isernia, Costa d’Argento, Borgo San Dalmazzo, Mascalucia, Follo, Tirreno Nebrodi, Val Venosta, Caltanissetta, Rosarno, Bari e Frosinone.

“Cresce il caldo, cresce la prevenzione”

Durante le stesse giornate, la CRI promuoverà, insieme a Legambiente, la campagna “Cresce il caldo, cresce la prevenzione”, la prima di una serie di progetti ed iniziative finalizzati alla lotta alla crisi climatica, alla tutela della salute e dell’ambiente. Tre temi che uniranno Croce Rossa Italiana e Legambiente, impegnate nel sensibilizzare i cittadini di tutte le età non solo sulle cause e sugli effetti dell’emergenza clima, ma anche sulle attività di contrasto al climate change, a partire dalla mitigazione del rischio, dall’adattamento ai cambiamenti climatici e dall’adozione di comportamenti e stili di vita più sostenibili da parte dei singoli e delle comunità. La Cri sosterrà questa campagna anche attraverso il numero di pubblica utilità 1520, attivo h24, che fornirà informazioni, supporto e assistenza diretta a quanti ne avranno bisogno.