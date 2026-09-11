Sul record dell’estate 2026 è intervenuto Simon Stiell, Segretario dell’UNFCCC: “Il caldo estremo ha provocato decine di migliaia di morti in Europa e danni stimati in circa 180 miliardi di euro, colpendo infrastrutture, imprese, agricoltura, trasporti e servizi pubblici”

Da quando sono disponibili serie storiche affidabili delle temperature globali, agosto 2026 è stato, alla pari con luglio 2023, il mese più caldo mai registrato sulla Terra. Secondo il Copernicus Climate Change Service, la temperatura media globale dell’aria sulla superficie terrestre ha raggiunto 16,96 °C, circa 1,65 °C al di sopra del livello preindustriale. Un dato che non va confuso con il superamento formale dell’obiettivo di 1,5 °C dell’Accordo di Parigi, che si riferisce a una media su un periodo molto più lungo. Ma è comunque un segnale estremamente significativo della traiettoria del riscaldamento globale.

A corollario della notizia di Copernicus sono arrivate ieri anche le parole di Simon Stiell, Executive Secretary dell’UNFCCC, che al Parlamento europeo ha lanciato un allarme molto netto: la crisi climatica è ormai una questione di sicurezza economica. Il caldo estremo dell’estate 2026, ha sottolineato Stiell, ha provocato decine di migliaia di morti in Europa e danni stimati in circa 180 miliardi di euro, colpendo infrastrutture, imprese, agricoltura, trasporti e servizi pubblici.

Il punto forse più importante del suo intervento è l’invito a non trasformare il cambiamento climatico in una “culture war”, una guerra culturale e politica. Il clima non è una questione che riguarda soltanto l’ambiente: riguarda la salute, la sicurezza delle comunità, la disponibilità di acqua e cibo, l’occupazione, i costi delle imprese, le bollette e la stabilità economica.

E mentre discutiamo ancora se il cambiamento climatico debba essere considerato una priorità politica, le sue conseguenze stanno già entrando nei bilanci delle famiglie, delle imprese e degli Stati.

Il dato di agosto è dunque molto più di un nuovo record meteorologico. È un altro tassello di una trasformazione climatica che sta diventando sempre più concreta e costosa. E ci ricorda che la risposta non può essere soltanto quella di contare i record, ma deve essere quella di ridurre rapidamente le emissioni, accelerare la transizione energetica e rafforzare la capacità di adattamento delle nostre società e dei nostri territori.