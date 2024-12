Caldaie a gas, stop agli incentivi dal 2025

Dopo le sollecitazioni delle associazioni ambientaliste, è stato approvato l’emendamento che mette fine ai sussidi alle caldaie a gas

Tra la notte del 16 e 17 dicembre è stato approvato, nella nuova Legge di bilancio, l’emendamento che segna la fine delle agevolazioni fiscali per l’acquisto e l’installazione di caldaie a gas. Rimangono gli incentivi per i riscaldamenti ibridi, che utilizzano ancora parzialmente i combustibili fossili. Dal 2040 sarà proibito installare nuove caldaie a gas.

«Ben venga l’assenso che il Governo Meloni ha dato all’emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle e che pone fine ai sussidi alle caldaie alimentate a fonti fossili. Un passo importante verso la decarbonizzazione e l’innovazione del settore edilizio, ma anche verso la riduzione dei costi in bolletta per le famiglie e verso la riduzione della dipendenza dal gas e dalle importazioni» così ARSE, Coordinamento Free, Greenpeace, Kyoto Club, Legambiente e WWF Italia commentano lo stop ai sussidi alle caldaie a gas arrivato con l’approvazione di un emendamento specifico alla legge di bilancio.

«Questa scelta – continuano le associazioni – è importante non solo per queste ragioni, ma anche perché, come avevano scritto nella letta indirizzata ai Ministri Gilberto Pichetto Fratin e Giancarlo Giorgetti, e l’ex Ministro Raffaele Fitto, avrebbe permesso di scongiurare la possibile procedura di infrazione per il mancato rispetto delle Direttive europee. Un’assunzione di responsabilità importante e che vogliamo sottolineare. Il Parlamento ha fatto la scelta giusta: ora si prosegua nell’iter di approvazione della Legge di Bilancio, senza ripensamenti».