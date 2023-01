La serie A e Legambiente insieme per le tartarughe marine

Lega Serie A e Legambiente in campo dal 21 al 24 gennaio a sostegno della campagna Tartalove, per proteggere la Caretta caretta

Un assist a favore della biodiversità. La Lega Serie A scende in campo per proteggere le tartarughe marine insieme a Legambiente.

Questi splendidi animali sono tra i più affascinanti e amati, ma in mare e a terra per loro i rischi sono tantissimi: sono minacciate dai rifiuti abbandonati che, scambiati per cibo, vengono ingeriti, così come gli ami da pesca, e possono essere ferite dalle imbarcazioni o restare impigliate nelle reti.

Delle quasi 40mila tartarughe marine che vengono pescate accidentalmente nelle acque del mar Mediterraneo ogni anno, si stima che siano almeno 10mila quelle che non ce la fanno, mentre oltre il 50% di quelle che vengono recuperate e curate presso i centri di recupero hanno ingerito rifiuti plastici di ogni tipo: dai frammenti di bottiglie ai sacchetti di plastica, scambiati per meduse di cui le tartarughe sono ghiotte.

Per tutelare le uova e i piccoli che nascono sulle nostre spiagge è inoltre necessario monitorare i lidi durante la stagione estiva e proteggere attentamente i siti di ovodeposizione per evitare che vengano distrutti accidentalmente dall’impatto dei turisti con le loro attrezzature e dalla pulizia delle spiagge realizzata con trattori e macchine.

Per tutelare la Caretta caretta, la tartaruga marina più diffusa nel Mediterraneo, la Lega Serie A scende in campo durante la diciannovesima giornata di campionato, a sostegno della campagna Tartalove di Legambiente, che grazie a numerosi volontari e alla collaborazione dei pescatori di diverse marinerie italiane si prende cura delle tartarughe ferite curandole presso i Centri di recupero e soccorso di Legambiente per poi liberarle nuovamente tra le onde. Questi esemplari possono essere adottati simbolicamente su tartalove.it per contribuire concretamente alle spese necessarie per curarle e rimetterle in libertà.

Durante le partite della diciannovesima giornata di Serie A TIM, dal 21 al 24 gennaio, negli stadi coinvolti verrà trasmesso sui maxischermi lo spot della campagna. Inoltre, nel momento iniziale di schieramento delle formazioni in campo, apparirà in televisione una grafica a sostegno delle tartarughe marine e dell’impegno di Legambiente per proteggerle.

“Un assist per la biodiversità – Il sostegno della Lega Serie A alla nostra campagna Tartalove rappresenta un’opportunità straordinaria per le tartarughe marine e per la natura nel suo complesso – ha dichiarato il presidente di Legambiente Stefano Ciafani – Legambiente è da molti anni in prima linea nella tutela delle tartarughe marine anche tramite progetti europei come il Life Turtlenest, al via proprio in questi giorni, che coinvolge autorevoli partner italiani ed europei nella protezione dei siti di nidificazione della specie Caretta caretta nel Mediterraneo. Il coinvolgimento del mondo del calcio nelle battaglie ambientali consentirà di raggiungere un pubblico molto vasto diffondendo una maggiore consapevolezza sul valore della biodiversità, un patrimonio da tutelare con il contributo di tutti”.