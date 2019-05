di MILENA DOMINICI

Spagna, 1936. Mentre la guerra impazza e Madrid subisce i bombardamenti dell’esercito nazionalista, un giovane medico vicino ai repubblicani ha la fortuna di specializzarsi nella nuova pratica delle trasfusioni di sangue, diventando così il “medico dei rossi”, perché oltre a curare tutti i malati in ospedale si spende personalmente per aiutare i combattenti repubblicani. Uno di questi, Manolo Arroyo Benítez, salvato in extremis grazie a una trasfusione e poi ospitato segretamente nella sua casa, diverrà a sua volta il suo salvatore. Nel momento della disfatta dei repubblicani e dell’entrata in città dell’esercito di Franco, il dottor Guillermo Garcia riesce a sfuggire al plotone d’esecuzione proprio grazie ai documenti falsi forniti dall’amico e spia di professione.

Ma è solo l’inizio. Le vite dei due giovani si incontreranno ancora mentre altri (tanti!) personaggi entreranno in scena nelle oltre 800 pagine in cui Almudena Grandes racconta, in forma di romanzo, la realtà storica della guerra civile spagnola e la caduta di Franco, la seconda guerra mondiale e i campi di concentramento in Estonia, la caduta di Berlino e la guerra fredda, attraverso le peripezie personali e morali di diplomatici e agenti segreti, ufficiali nazisti e agenti della Cia, in un panorama ricco di figure maschili, dove però alcune donne spiccano per determinazione e caparbietà. Da Amparo Priego, equivoca e pericolosa amica d’infanzia e conturbante coinquilina falangista del giovane Guillermo Garcia, a Meg, diplomatica e preziosa amica di Manolo Arroyo Benitez, fino alla nazista Clara Stauffer, tranquilla cittadina madrilena in realtà a capo della più importante organizzazione clandestina per la protezione dei criminali del Terzo Reich condannati dalla giustizia.

I pazienti del dottor Garcia, pubblicato nella traduzione di Roberta Bovaia, è il quarto libro della serie di sei romanzi in cui l’autrice racconta i 25 anni della dittatura di Franco dal punto di vista dei resistenti.

