Calabria, fermata filiera criminale del legname

I carabinieri coordinati dalla Dea di Catanzaro hanno effettuato trentuno arresti e sequestrato beni a otto imprese boschive nelle province di Crotone e Cosenza. Legambiente Calabria: “Aggressione crescente al patrimonio ambientale del Paese”

Trentuno arresti e il sequestro preventivo nei confronti di otto imprese boschive per un valore complessivo di circa 16 milioni di euro. È il risultato del blitz effettuato dai carabinieri nelle province di Crotone e Cosenza lo scorso 3 ottobre sotto il coordinamento della procura della Dda di Catanzaro guidata dal procuratore Nicola Gratteri. Epicentro del malaffare Mesoraca, in provincia di Crotone. Tra le imprese coinvolte nell’operazione c’è anche la Serra Valle Energy, proprietaria della centrale a biomasse di Cutro. In base all’inchiesta, per alimentare la centrale, nel cippato venivano inseriti spazzatura e scarti come catrame e asfalto, copertoni, residui delle lavorazioni sull’autostrada.

Le persone arrestate sono considerate appartenenti a una organizzazione che controlla un vasto territorio della provincia crotonese e sono indagate a vario titolo per associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsioni, traffico illecito di rifiuti, truffa ai danni del Gestore del servizio energetico nazionale (Gse), truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione. Inoltre l’accusa riguarda anche omessi controlli e vigilanza su attività d’impresa, turbata libertà degli incanti, concessione di sub appalti senza autorizzazione, frode in pubbliche forniture, falso, illecita concorrenza in attività commerciale, intestazione fittizia dei beni, furto aggravato, associazione per delinquere finalizzata al traffico, alla produzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante di essere un’associazione armata.

Secondo lo scenario descritto dalla procura della Dda di Catanzaro si può ritenere che, per come già emerso dall’inchiesta “Stige”, il quadro dell’organizzazione dedita alla gestione illegale del patrimonio boschivo calabrese sia nelle mani delle cosche. Gli interessi dei clan nel settore forestale in Sila avverrebbe anche con l’estensione sulla filiera energetica a esso collegata, ricomprendendo lo smaltimento illecito di rifiuti. Ipotesi istruttorie che destano preoccupazione perché rivelano, ulteriormente, la capacità della criminalità organizzata di penetrare nel tessuto produttivo regionale.

“Le illegalità presenti nella gestione del nostro patrimonio boschivo, nella filiera energetica e nel ciclo di smaltimento dei rifiuti costituiscono una aggressione crescente ed insostenibile al patrimonio ambientale del Paese che vede nella Calabria uno dei suoi epicentri fondamentali”, affermano Antonio Nicoletti, responsabile nazionale Biodiversità ed Aree Protette di Legambiente ed Anna Parretta, presidente regionale dell’associazione ambientalista.

Per l’associazione ambientalista serve una necessaria inversione di tendenza da parte della Regione Calabria, così come richiesto da Legambiente durante il recente Forum regionale sulle foreste organizzato nel luglio scorso a Cosenza, per superare le contraddizioni e i ritardi nella pianificazione e nell’approvazione dei piani di gestione forestali (sono oltre 300 i piani in attesa essere approvati dagli uffici regionali), oltre che per sopperire all’assenza di certificazione secondo i principi della gestione forestale sostenibile.

In Calabria inoltre, segnala l’associazione, mancano dati ufficiali sul livello di utilizzazione dei boschi e sui prelievi forestali a causa di un sistema di autorizzazione farraginoso e non trasparente che negli anni ha permesso alla criminalità organizzata di infiltrarsi e condizionare un settore economico importante, che nei fatti, alimenta la “monocultura” industriale di produzione di energia elettrica da biomasse per le grandi centrali. Legambiente sostiene l’uso delle biomasse per fini energetici, ma non può condividere quello che succede in Calabria dove, anche grazie agli incentivi nazionali ed alle agevolazioni regionali, si sta depauperando un patrimonio e si è bloccata la nascita di filiere forestali sostenibili.

“Occorre invertire la tendenza e passare ad un utilizzo sostenibile della filiera energetica da biomasse, per puntare sull’utilizzo a cascata delle risorse boschive secondo i principi della gestione forestale sostenibile e su piccoli impianti a ciclo combinato e con potenza inferiore a 1MGW.

Stanno trovando conferma – proseguono Nicoletti e Parretta – tutte le preoccupazioni della nostra Associazione sulla gestione del territorio e la mancanza di regole per l’utilizzo e la pianificazione del patrimonio forestale della Calabria. Rilanciamo, quindi, l’invito lanciato alla Regione durante il Forum, di insediare un Tavolo di filiera del legno con l’obiettivo di favorire una maggiore partecipazione e condivisione tra le istituzioni, il mondo della ricerca e le parti economiche e sociali interessate al fine di garantire anche in Calabria l’attuazione delle Strategie nazionali e comunitarie per le foreste e la biodiversità, favorendo la transizione ecologica e la valorizzazione del settore forestale”.

Legambiente Calabria si costituirà parte civile nell’istaurando processo con i suoi avvocati del Centro azione giuridica per sostenere le forze dell’ordine e l’operato della magistratura.